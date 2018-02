Hurrá, vége a kamatok nélküli világnak! - Vagy inkább sírás lesz belőle?

Portfolio Tanácsadó Központ - A jövő lehetőségei itt kezdődnek. Vagyon - profi megoldások

Emelkednek a hozamok a világban

Láthatóan beindult a már évek óta várt hozamemelkedés a világon, az eurózónás magországok 10 éves államkötvény hozamai, de még az amerikai 10 éves papír hozama is folyamatosan emelkedik

Mi a helyzet a magyar piacon?

A kötvénypiaci hozamemelkedéssel azonban nem járnak olyan jól azok, akik kötvényalapokban tartják a pénzüket, eddig ugyanis a folyamatosan csökkenő hozamkörnyezet a portfólióban lévő eszközöket felértékelte, de a hozamok csökkenésének lassulása, most pedig emelkedése véget vethet a kötvényalapok eddigi jó szériájának.Láthatóan a részvénypiacok sem örülnek a kötvényhozam-emelkedésnek, nem hiába láttunk az elmúlt napokban pánikszerű eséseket a tőzsdéken (aminek egyébként a másik magyarázata, hogy az algoritmusok is hozzájárultak az eséshez).Ahhoz képest, hogy a világon nagyjából mindenhol magabiztosak a jegybankárok az infláció normalizálódását illetően, az MNB nem sieti el a kamatemelést , a hozamgörbe rövid végét láthatóan horgonyozni tudja a sok likviditással a magyar jegybank, de a hosszabb távú referenciapapírok hozamai itthon is emelkedést mutattak az utóbbi hetekben.

Amennyiben a magyar rövid hozamoknál is azt az emelkedő trendet látnánk, mint az USA-ban, akkor szép lassan vége szakadhatna a pénzpiaci alapok évek óta tartó rossz szériájának és ez a kategória is elkezdhetne hozamot termelni az ügyfeleknek. Ehhez képest a magyar rövid hozamok gyakorlatilag nulla körül stagnálnak, és az MNB elképzelése alapján jó ideig itt is maradnak, ez pedig nem kedvez a rövid lejáratú papírokba fektető pénzpiaci alapoknak.

évek óta tartó rossz szériájának és ez a kategória is elkezdhetne hozamot termelni az ügyfeleknek. Ehhez képest a magyar rövid hozamok gyakorlatilag nulla körül stagnálnak, és az MNB elképzelése alapján jó ideig itt is maradnak, ez pedig nem kedvez a rövid lejáratú papírokba fektető pénzpiaci alapoknak. A rövid kötvényalapok esetében a portfólióban szereplő papírok hátralévő átlagos futamideje 0,5-3 év, így ezek a befektetések nagyobb mozgástérrel bírnak hozamszerzés oldalról a pénzpiaci alapoknál, és jobban ki tudják védeni a hozamemelkedés negatív hatásait is, igaz, ez utóbbit csak a magasabb hozamszerzési lehetőség részbeni feladásával.

esetében a portfólióban szereplő papírok hátralévő átlagos futamideje 0,5-3 év, így ezek a befektetések nagyobb mozgástérrel bírnak hozamszerzés oldalról a pénzpiaci alapoknál, és jobban ki tudják védeni a hozamemelkedés negatív hatásait is, igaz, ez utóbbit csak a magasabb hozamszerzési lehetőség részbeni feladásával. A hosszabb lejáratokon a magyar piacon is megfigyelhető hozamemelkedés szinte borítékolhatóan a hosszú kötvényalapok jó teljesítményének végét jelenti - ideiglenesen legalábbis biztosan a kamatlábkockázat miatt. Ez esetben a portfólióban szereplő papírok hátralévő átlagos futamideje minimum 3 év, így ha például 1%-ot emelkednek a kötvényhozamok, akkor a hosszú kötvényalapok minimum 3%-ot veszítenek értékükből, mivel a hosszabb kötvényalapok átlagideje nagyobb, tehát jobban ki vannak téve a hozamok változásának.

Mit csináltak eddig a kötvényalapok?

Az első tényező a hozamok általános szintje. Ez azért fontos, mert, ha nem változik a portfólióban lévő kötvények hozama, akkor leegyszerűsítve 1 év alatt ezt a bruttó teljesítményt tudja elérni a kötvényalapunk. Ha például egy portfólióban 50-50%-ban van egy-egy kötvény, amelynek a hozama (YTM) 3% illetve 4%, akkor a kötvényportfólió változatlan hozamokat feltételezve 1 év alatt 3,5%-os hozamot tud biztosítani (a költségek levonása előtt).

A másik dimenzió a hozamok változása és annak iránya. Itt már figyelembe kell venni a kötvényportfólió módosított átlagidejét is.

Az alacsonyabb módosított átlagidővel (alacsonyabb kamatlábkockázattal) rendelkező alapoknál a hozamok változása minden más változatlansága esetén kisebb árfolyamváltozást eredményez, így itt a hozamok általános szintje még meghatározóbb. Ilyenek például a rövid kötvényalapok.

A nagyobb módosított átlagidejű portfólióknál is az átlagos hozam a kiinduló pont, de a nagyobb kamatlábkitettség miatt itt hatványozottan fontos a hozamok változása. Ez igaz például a hosszú kötvényalapokra.

Hogyan hat mindez a magyar befektetésekre?Befektetői oldalról aegyébként kedvezhet a hozamemelkedés, mivel a nem élet üzletágból származó díjbevételek egy jelentős részét állampapírokban parkoltatják, így a kisebb hozamot nyújtó lejáró kötvényeket magasabb kamatozású papírokkal tudják felváltani. Az utóbbi években éppen az kezdett el fájni a biztosítóknak is, hogy az állampapírokba fektetett díjtartalékaik régebben vásárolt, magas hozamú papírjai sorra lejártak. Nagy kérdés, mikor ér ismét számukra is elfogadható, kellően magas szintre az állampapírok hozama. Addig is a biztosítási tevékenység profitmarzsára kell hagyatkozniuk.Mielőtt rátérünk a kötvényalapok teljesítményére, tegyük tisztába a sokakban valószínűleg felmerülő kérdést, miszerint ha emelkednek a hozamok a világban, akkor ezt miért nem követi le a hosszú kötvényalapok hozama is? Itt jön képbe a kötvényhozam és a befektetési jegy hozama közötti különbség. Ehhez tudni kell, hogy a kötvényalapok teljesítményét legfőképpen két tényező határozza meg:A különböző kötvényportfóliók teljesítményét eltérő módon érinti a fenti két tényező.Miután a hosszú kötvényalapok referenciaindexe többnyire a MAX index, ha ennek teljesítményét vetjük össze az 5 legtöbb pénzt kezelő forintos hosszú kötvényalappal, jól látszik, hogy azok szépen lekövetik a benchmark mozgását. 2013 eleje óta, kisebb-nagyobb visszapattanásoktól eltekintve a legnagyobb vagyonokat kezelő hosszú kötvényalapok hozama az alacsony hozamkörnyezet miatt csökkent, az akkori 25% körüli éves hozamok mára 3-5% környékére apadtak. A kötvényalapok további hozamcsökkenését most az emelkedő hozamkörnyezet hozhatja el (a fentebb leírt és a lenti keretes szövegben is kifejtett duration miatt). Bár a legfrissebb adatok még nem állnak rendelkezésre mindegyik vizsgált alapnál, az azért látszik, hogy tavaly év vége óta 1-2%-kal került lejjebb a visszatekintő éves hozam, tehát az utóbbi napok/hetek hozamemelkedése egyértelműen nyomott hagyott a hosszú kötvényalapokon.

Átlagidő (duration, D)

Az átlagidő lényegében a kamatlábkockázat mérőszáma. Definíció szerint azt mutatja meg, hogy átlagosan mennyit kell várnunk addig, hogy a pénzünknél legyünk. Lényegében azt lehet elmondani, hogy minél nagyobb egy kötvényportfólió átlagideje, annál kockázatosabbnak tekinthető. Ez a gyakorlatban azt jelenti, hogy nagyobb átlagidő esetén egy portfólió jobban ki van téve a hozamok változásának, vagyis hozamcsökkenés esetén nagyobb átlagidővel többet nyer a befektető, míg hozamemelkedés esetén többet veszít.



Módosított átlagidő (D*)



A módosított átlagidő azt mutatja meg, hogy a kamatláb bizonyos mértékű változása hozzávetőlegesen milyen változást eredményez a kötvény árfolyamában. Képlettel leírva: Árfolyamváltozás = Kamatlábváltozás * (-)Módosított átlagidő. Ha például a hozam 1%-ot emelkedik, akkor mondjuk 2 éves módosított átlagidővel számolva a kötvényportfólió árfolyama 2%-kal csökken, míg 1%-os hozamcsökkenés ugyanilyen paraméterek mellett már 2%-os árfolyam emelkedést jelentene.

A rövid kötvényalapok esetében is hasonlóan csökkenő trendet látni a hozamok terén, hiszen a globálisan csökkenő, illetve alacsony hozamkörnyezet ezekben a befektetésekben is nyomott hagyott, de itt már érdekesebb, hogy év eleje óta a legnagyobb alapok esetében nem beszélhetünk olyan teljesítménycsökkenésről, mint a hosszú alapoknál. Ez részben annak köszönhető, hogy a rövid kötvényalapoknak nagyobb mozgásterük van a portfólió átlagidejének módosításában, tehát több eszközük van arra (például a portfólió átlagidejének csökkentése), hogy kivédjék a hozamemelkedés negatív hatásait. Az alacsony duration ugyanakkor azt is jelenti, hogy a hozamszerzési potenciálok beszűkülnek.

A hozamemelkedés, ahogyan korábban már utaltunk rá, nemcsak a kötvényalapokat érinti, hanem a részvényalapokat és részvénybefektetéseket is, miután részben ez váltotta ki a pár napja tartó piaci lefordulást. Miután friss adatok az elmúlt napok eseményeiről még nem állnak rendelkezésre, a piaci esés hazai részvényalapokra gyakorolt hatásával egy másik cikkünkben foglalkozunk majd.