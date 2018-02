Itt a lista: Soros ezekbe a részvényekbe fektet

az Alphabetből 1600,

a Snapből közel 142 ezer,

a Netflixből 71,5 ezer, míg

a Twitterből 15,7 ezer részvényt vásárolt.

Soros György hedge fundja jelentős összeggel szállt be abba az Overstock.comba, amelynek részvényei azt követően kezdtek el menetelni, hogy bejelentették, kriptodevizás kereskedési platformot indítanak. Az alap a legfrissebb, negyedik negyedéves adatok alapján közel 2,5 millió részvénnyel bírt a cégben, ezzel a harmadik legnagyobb részvényes lett a vállalatban, értékre a részvények a szerdai záróárakkal kalkulálva mintegy 147 millió dollárt tesznek ki.A közzétett adatokból kiderül az is, hogy Soros teljesen megszabadult Amazon-részvényeitől, a fennmaradó 10 ezer darabot is eladta az alap. Az Amazon mellett egy jelentősebb Facebook-pakktól is megszabadult a milliárdos befektető, ennek értéke december végén meghaladta a 19 millió dollárt.Azért nem minden technológiai cégre vetett keresztet a hedge fund, az adatok szerintIgaz, a Microsoftban lévő részesedését csökkentette, a tavalyi év utolsó három hónapjában 45,3 ezer darab Microsoft-részvénytől vált meg az alap.Ma már írtunk arról, hogy a nagyobb hedge fundok megosztottak a technológiai cégek részvényeivel kapcsolatban, vannak, akik növelték, mások inkább csökkentették a Facebookban, Google-ben, Amazonban és a Netflixben a részesedésüket, erről bővebben itt írtunk: