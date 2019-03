JP Morgan: jövőre jöhet a rettegett recesszió

Portfolio Tanácsadó Központ - A jövő lehetőségei itt kezdődnek. Vagyon - profi megoldások

Juscsák György, a JP Morgan Asset Management igazgatója a pénzintézet gazdasági előrejelzéseit osztotta meg azzal kapcsolatosan, hogy megtörténhet-e a tavaly év végi piaci visszaesés, lesz-e recesszió és hogy van-e buborék a piacokon. A jegybanki lazítás közben nyomtatott pénz a tőkepiacokba és a kötvénypiacokba került, ez a világ lakosságának jelentős részét nem érintette. A társadalmi olló kinyílt, emellé ráadásul megjelent az automatizáció, a közösségi média és a populizmus.A JP Morgan szerint az USA gazdasága fog először recesszióba fordulni, erre legkorábban 2020-ban fog sor kerülni. Nincs még buborék, viszont a gazdaság fel van forrósodva. A pénzintézet szerint - a piaci várakozásokkal ellentétben - a Fed még egyszer idén is emelni fog és még egyszer jövőre is, ennek oka, hogy kell muníciót hagyniuk a következő recesszióval való küzdelemre is.A tavalyi visszaesésnek két oka volt: Trump fenyegetése a kereskedelmi háborúval és az, hogy a politikus összekötötte a politikai sikerét a piacok szárnyalásával, majd amikor a tőkepiacok megingottak, betámadta a Federal Reservet. Ilyen visszaesés bármikor újra előfordulhat.2019 a JP Morgan szerint nem lesz egy rossz év: jövőre lesz választás, Trump ezt pedig meg akarja nyerni. Az elnök felfogja, hogy Amerikát és Európát is bántja a kereskedelmi háború.

A hozamgörbe inverzbe ment át az Egyesült Államokban, ilyenkor jellemzően még 12 hónapig szárnyalnak a piacok, majd a csúcsponttól 5 hónapra jön a recesszió.A 10 éves P/E ráták alapján attól függetlenül, hogy jó eséllyel recesszió lesz, az amerikai tőkepiacokon továbbra is hozamot lehet majd elérni, hiszen nincs olyan lufi, amely kipukkad majd.Gazdaságilag Európa Amerika mögött jár; "beszorult a Japán-szindróma és az amerikai-szindróma közé." Európa problémája Juscsák szerint elsősorban politikai és nem gazdasági. Ezért megy továbbra is a "smart money" a tengerentúlra.Kína várhatóan hamarosan (kb. 2 év múlva) a világ legnagyobb gazdasága lesz. Kína lassul, de ez szándékos folyamat, a GDP konszenzikus növekedése 2019-re 6,2% lesz, ami így is robusztus. Emellett Kína fogyasztása növekszik, a lakosság gazdagodik. Kínának van egyébként a világon a legnagyobb dollártartaléka, így a gazdasági sokkokra reagálni tudnak.A JP Morgan előrejelzése szerint a legjobb hozamokat a következő 10-15 évben majd feltörekvő piaci eszközökkel lehet elérni.