Karácsonyi meglepetés a bankbetétek riválisainál

A BAMOSZ decemberre vonatkozó adatai szerint 6134,6 milliárd forintot kezeltek a hazai befektetési alapok, amely minimális 0,1%-os vagyoncsökkenés a november végi adathoz képest. Jó hír ugyanakkor, hogy a kisebb vagyoningások ellenére 6000 milliárd feletti vagyont már több hónapja stabilan tartani tudja a szektor.

Múlt hónapban az alapok nettó értékesítése pluszban zárt, 16,7 milliárd forintnyi friss tőke érkezett a szektorhoz. Hozamok szintjén viszont nem volt olyan jó teljesítmény a kategóriáknál, a mínusz 23 milliárdos teljesítményt a pozitív értékesítés sem tudta ellensúlyozni, összességében ezért esett vissza kissé a kezelt vagyon.

. Miután a pénzpiaci alapokban sok, elsősorban intézményi befektető likviditáskezelés céljából tart pénzt, valószínűsíthetően az állhat a pénzpiaci alapok meglepő kereslete mögött, hogy év végével nagyobb, ilyen célú tőke áramlott ezekbe az alapokba. Ettől várhatóan a vagyoncsökkenési trend nem fordul meg, a továbbra is alacsony hozamkörnyezet miatt a pénzpiaci alapok már nem olyan vonzó befektetések, mint 4-5 éve voltak.A legrosszabbul teljesítő kategória így decemberben nem a pénzpiaci, hanem a kötvényalapok lettek, amely 14,5 milliárd forintos tőkevesztését elsősorban a rövid kötvényalapokban tapasztalt nagyobb pénzkivonásnak köszönhetik, annak ellenére, hogy a hosszú kötvényalapok kereslete közel 8 milliárdos pluszban zárt., ezekbe több mint 19 milliárdnyi friss tőke érkezett. Az ingatlanalapok sem maradtak le túl sokkal, ez esetben a nettó értékesítés 17 milliárd lett, a harmadik legnépszerűbb kategória vagyonáramlás alapján a származtatott alapoké lett 6,5 milliárddal.

Ezzel már kijelenthetjük, hogy, miután több mint 280 milliárd forintnyi friss tőkét gyűjtöttek az évben. Az abszolút hozamú alapok szerezték meg a második helyet 233 milliárddal, míg harmadiknak a vegyes alapok értek fel 192 milliárd forinttal.A nullás december ellenére is a pénzpiaci alapoktól szabadultak leginkább a befektetők, ebből a kategóriából 287 milliárd forint áramlott ki, emellett rossz évet zártak a kötvényalapok is 194 milliárdos tőkevesztéssel. A tőkevédett és a zártkörű alapok is mínuszban zárták az évet, előbbi közel 90 milliárddal, utóbbi 44 milliárd forinttal.