Kisbefektetők tragédiája: akkor ülünk az ingatlanvonatra, amikor már késő?

Ingatlanalapok: suffering from success

Aztán jött az alacsony kamatok világa, helyreállt a gazdaság, felmentek a bérleti díjak és beindult az ingatlanmánia: 2013-tól 2018 végéig 400 milliárd forintról egészen 1545 milliárd forintra nőtt az ingatlanalapok kezelt vagyona.

2008-ban kirobbant a világgazdasági válság, az ingatlanalapok befektetőin pedig olyan pánikhangulat lett úrrá az ingatlanpiaci összeomlás miatt, hogy a PSZÁF átmenetileg korlátozta a befektetési jegyek forgalmazását, mert félő volt, hogy a rohamosan megszaporodott pénzkivételi igényeket az alapkezelők már nem tudták fedezni. Az MNB és az ingatlan-alapkezelők által is vitatott lépés nem sokat javított a hangulaton, a következő években több százmilliárd forint hagyta el az ingatlanalapokat.

Az ingatlan-befjegyek értékesítése 2013-ban fordult pozitív irányba, de különösen 2015-ben lódult meg: ebben az évben, 70 milliárd forintra, aztán a növekedés üteme minden évben hasonlóan dinamikus maradt: 2016-ban 170 milliárd, 2017-ben 280 milliárd,

Megérte felülni a vonatra?

Részben az ingatlanalapok vagyonának sosem látott növekedése miatt döntött nemrég az MNB úgy, hogy, hiszen ha egy újabb sokk éri az ingatlanpiacot, ekkora vagyonnak a hirtelen likvidálása már gondot okozna. Az intézkedés egyébként az alapok népszerűségének növekedését is valószínűleg csorbítja majd egy kicsit:Ha befektetésről van szó, gyakran előfordul, hogy a múltbéli hozamot figyelve akkor hype-olnak egy befektetési eszközt, amikor a jövőbeli hozama már kevésbé attraktív, az ingatlanalapoknál ez a jelenség különösen problémás lehet.Az ingatlan-alapkezelők jóval lassabban tudnak új befektetéseket tenni, ha beáramlik a pénz az alapba, hiszen mégis komplett irodaépületeket kell vásárolniuk és kiadniuk, amíg ez meg nem történik, az újonnan befizetett összegeket biztonságos, likvid eszközökbe fektetik.Mivel ezek hozama jelenleg elég alacsony, összességében elmondható, hogy rövid távon rontja az alapok átlagos hozamát a túlzott, hirtelen érdeklődés.Az öt legnagyobb ingatlanalap nettó értékesítési számait és ezek súlyozott éves átlag hozamát szemlélve megállapíthatjuk, hogy. Míg 2008-ban épphogy pluszban zárt a jelenleg top 5 ingatlanalap, a következő években közel 8%-ig felszaladt a legnagyobbak átlaghozama. Ezután gyakorlatilag minden évben csökkenni kezdett, miközben az értékesítés jól láthatóan növekedett.

Azért a top 5-tel foglalkoztunk, mivel ezek több mint 77%-át adják az ingatlanpiacnak, adataikból átfogó képet kaphatunk a piac változásairól.

A koncentráció egyébként korábban is hasonló volt: a jelenleg BAMOSZ-tag alapok közül a legnagyobbak 2008-ban kezükben tartották a piac 75%-át. Azóta a toplistából kikerült az Európa Ingatlanalap, illetve a Posta Ingatlan Alapok Alapja.

Meddig tart még az őrület?

Érdemes megjegyezni, hogy az ingatlanalapokkal kapcsolatos elképesztő érdeklődés erősen korrelál a lakásárak változásával is - valószínű, hogy az ingatlanalapok(holott ez a valóságban nem feltétlen van így), sőt, jó eséllyel sokan vannak, akik nincsenek tisztában annak tényével, hogy az ingatlanalapok (a Duna House ingatlanalapjának kivételével)

Így összességében kimondható, hogy a lakóingatlan-őrület egyértelműen hatással van az ingatlanalapok értékesítésére is, hiába elhanyagolható a teljes szektoron belül a lakóingatlan-kitettség.

a hagyományos kötvény- részvénypiaci kockázatoktól viszonylag semleges kategória az ingatlan,

a kereskedelmi ingatlanok piaca kevésbé volatilis, mint a lakóingatlanoké,

az ingatlanalapokkal kb. az állampapírokhoz hasonló hozamot lehet elérni,

a befektetők gyakran (tévesen) hajlamosak kockázatmentes eszközként gondolni az ingatlanra.

Az értékesítők pedig előszeretettek ki is használják ezen eszközök iránt adódó indokolt-indokolatlan érdeklődést, előszeretettel ajánlják az (egyébként az átlagos befektetési alapoknál némileg drágább) ingatlanalapokat a befektetőknek.Persze nem elhanyagolható tényező az sem, hogyValószínű, hogy az MNB likviditást csorbító intézkedései előbb-utóbb azért egy kicsit moderálja majd az ingatlanalapokkal kapcsolatos hatalmas érdeklődést, a kamatemelési ciklus megindulása (már ha lesz ilyen a közeljövőben) pedig a lakóingatlanok piacát is hűtheti. Ha fennmarad a korreláció az ingatlanalapok és a lakáspiac közt, könnyen lehet, hogy ebben az esetben az ingatlanalapok iránti érdeklődés is visszaesik majd, remélhetőleg azonban nem kell attól tartanunk, hogy 2008-hoz hasonló, 200 milliárd forintos kivonási sokk sújt majd le az alapok piacára.