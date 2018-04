Lenyomta a piac 98%-át egy befalap, most elárulta, mibe fektet

Portfolio Tanácsadó Központ - A jövő lehetőségei itt kezdődnek. Vagyon - profi megoldások

A BNY Mellon Asset Management egyik kötvényalapjának, az 1,1 milliárd dolláros Dreyfus International Bond Fundnak portfóliómenedzsere, Brendan Murphy úgy véli, hogy a dollár az összes fontosabb devizához képest gyengülni fog. A szakember szerint az olyan gazdaságok, mint a brit vagy a japán, jobban fognak növekedni és ezeken a piacokon a kamatok is magasabbak lesznek.Longolja közben a norvég koronát és a japán jent is - utóbbi szerinte akár 100-ra erősödhet az év végéig (most 107,24 jent ér egy dollár).Ezen kívül az alapkezelő japán inflációkövető kötvényeket is vásárol, mivel szerinte az ország inflációja túl fogja lőni a 2%-os célt. Spanyol kötvényeket is terveznek vásárolni, illetve látnak fantáziát az argentin és kolumbiai pesóban is.Murphy szerint nem lesz kereskedelmi háború Kína és az Egyesült Államok közt, a portfóliómenedzser úgy véli, hogy Trump csak egy kampányígéretét akarja teljesíteni: tavaly az adókat, idén pedig a kereskedelmet célozza meg. Úgy véli, az elnök nem akar kereskedelmi háborút, hiszen a tőkepiacokon olyan volatilitás lépne fel, ami a kormánynak is problémás lenne.Tavaly a Dreyfus 11%-os teljesítetett, mellyel versenytársainak 98%-át túlszárnyalta, főleg portugál kötvényeket kaszáltak nagyot.