Még mindig lehet 9%-ot kaszálni egy jó kötvénybefektetéssel

2017 nem a kötvényalapok éve volt

Menekül a pénz

A kötvényalapok teljesítményére évekig jótékony hatással volt a csökkenő hozamkörnyezet, amely felértékelte az alapok portfóliójában lévő kötvényeket, ez a trend azonban folyamatosan veszít erejéből, ahogy egyre inkább kezd beállni a tartósan alacsony hozamkörnyezet. Láthatóan ezt mind az alapok, mind pedig a befektetőik megérezték 2017-ben: a kockázatkerülő kötvényalapok közül néhánynak már negatív a hozama, a befektetők pedig éppen ezért elképesztő ütemben kezdték el kimenekíteni a pénzt ezekből az alapokból. A pénzkivonásokat a hozamok sem tudták kompenzálni, 2017-ben a legfrissebb, novemberi BAMOSZ-adatok szerint 168 milliárd forintnyi kezelt vagyont veszítettek a kötvényalapok - ezzel a kötvényalapok persze még mindig a legnagyobb vagyonnal rendelkező befalap-kategória.

Ez a csökkenés persze nagyrészt a befektetői pénzkivonásokkal magyarázható, mindössze egyetlen olyan hónapja volt tavaly a kötvényalapoknak, melyben pozitív nettó pénzáramlást könyvelhettek el, ekkor is "csak" 9,5 milliárd forintot helyeztek el kötvényalapokban a befektetők. A legnagyobb pénzkiáramlást márciusban szenvedte el ez a befektetési kategória, amikor 30 milliárd forint áramlott ki az alapokból, összesen egyébként 179,5 milliárd forintnyi befektetési jegyet váltottak vissza 2017-ben, amit a hozam alig tudott csak kompenzálni. Ezzel a 287,5 milliárd forintot vesztő pénzpiaci alapok mögött a második legnagyobb vagyonveszteséget a kötvényalapok szenvedték el.

Részletesebb bontásban vizsgálva a piacot kijelenthetjük, hogy a legnagyobb kötvényalap továbbra is az OTP Optima rövid kötvényalap, 234,9 milliárdos kezelt vagyonnal, ez azonban a tavaly év végéhihez képest masszív, mintegy 120 milliárd forintos visszaesést jelent, vagyis a befektetői tőke mintegy 34%-a elhagyta az alapot. Ezt követi a Budapest Állampapír alapja, 121 milliárd forintos kezelt vagyonnal, majd a K&H Állampapír alapja 81 milliárd forintos kezelt vagyonnal. A legnagyobb arányos vagyonnövekményen a rövid kötvényalapokon belül egyébként az Erste Hazai Dollár kötvényalapja ment keresztül, amely több mint 600%-os növekedést tudott produkálni, ez azonban nominálisan csak 3,1 milliárd forintos változást jelent. A legnagyobb nominális vagyonnövekményt a K&H állampapír alapja könyvelhette el, melynek 81 milliárd forintra sikerült növelnie kezelt vagyonát tavaly év végére a 2016-os, 47 milliárd forintos értékről.

A legnagyobb hosszú kötvényalap tavaly év végén a K&H Kötvény alapja, amely 72,5 milliárd forintra növelte 58 milliárd forintos kezelt vagyonát, ezt követi az OTP Maxima, amely 39 milliárd forintjával beelőzte az Aegon Belföldi Kötvény alapot - utóbbinak vagyona 28 milliárd forintra csökkent a 2016 év végi 31 milliárd forintról. A legnagyobb nominális és arányos vagyonnövekedésen tavaly a Raiffeisen Kötvény Alap ment keresztül, amely egy 119%-os növekmény után 26 milliárd forintra növelte kezelt vagyonát.

A legnagyobb szabad futamidejű kötvényalap tavaly év végén is az Erste Abszolút Hozamú kötvényalap volt, amely még 22%-kal növelni is tudta vagyonát, 45 milliárd forintra. Ezt követte a 89%-os vagyonnövekményen keresztülmenő MKB Adaptív kötvényalap, 42 milliárd forintos kezelt alappal, majd az Aegon BondMaxx 29 milliárd forintos vagyonnal. A legnagyobb arányos vagyonnövekményen (272%) egyébként a CIB Dollár Megtakarítási Alap ment keresztül, míg a legnagyobb nominális növekedést az MKB Adaptív Kötvény alap produkálta.

Már csak a kockázatosak igazán jók

Bár tavaly már többnyire nem lehetett a lazuló monetáris politika kötvénypiacokra gyakorolt pozitív hatásaival számolni, még mindig voltak olyan kötvényportfóliók (többnyire a hosszú, külföldön befektető kötvényalapok), amelyek bőven a lakossági állampapírok fölött hoztak. Ezek viszont többnyire mind kockázatosabb, volatilisebb piacon fektetnek be.Az összes lakossági, forintos kötvényalap közül legjobban az Aegon Alapkezelő lengyel kötvényalapja teljesített tavaly, 9,2% százalékos hozamot tudott elérni. Ezt követte hosszú kötvények kategóriájában az Erste XL Kötvény alapja; 7,6 százalékos hozamot tehettek zsebre az alap befektetési jegyeinek birtokosai. Harmadik legjobb a hosszú kötvényalapok közül az MKB Állampapír volt, 7,3%-os hozammal. Még a legrosszabbul teljesítő hosszú kötvényalap, az Erste DPM Nemzetközi Kötvény alapok alapja is 3%-os hozammal zárta az évet.

A szabad futamidejű kötvényalapok közül a legjobban az Aegon Feltörekvő Európa kötvényalapja teljesített, 4,3%os hozammal, ezt követte nem sokkal elmaradva a 4,1%-os hozamot elérő MKB Adaptív kötvény abszolú hozamú alap, majd az Erste abszolút hozamú kötvényalapja, 3%-os hozammal.

A rövid kötvényalapok közül a Diófa Alapkezelő Takarék FHB Rövid Kötvény Alapja ment a legjobban, 2,2 százalékos hozammal, ezt követi a Concorde, majd az MKB rövid kötvényalapja, 1,9 és 1,8 százalékos hozammal.

Volt ingadozás rendesen

Érdemes megjegyezni, hogy a nemzetközi kötvényalapokba való befektetés nem jelent biztos, magas hozamot, hiszen ezek a jellemzően más devizába és a rosszabb adósság-besorolású országok / vállalatok által kibocsájtott hitelpapírokba fektetnek, amelyek a magyar államadósságnál jelentősen nagyobb kockázatot jelentenek. A fenti táblázatokon is látszik, hogy például a szabad futamidejű, nemzetközi és / vagy feltörekvő kötvényalapok egy számottevő része negatív hozamot ért el tavaly.Szintén érdekes, hogy a rövid kötvényalapok hozama már bizonyos esetekben a rövid lakossági állampapírok hozamát sem éri el, sőt, volt olyan rövid kötvényalap is tavaly, melynek hozama egyenesen negatív volt. Ennek oka persze főként az, hogy szépen lassan elfogynak a magasabb hozamú, rövid portfólióba beválogatható hitelpapírok, a lakossági állampapírok piacán pedig nem vásárolhatnak be az alapkezelők.A rövid kötvényalapokhoz visszatérve megnéztük, hogy az egyes alapok hároméves hozam-szórás mutatói hogyan helyezkednek el egymáshoz és a benchmarkként használt RMAX értékeihez képest. Többnyire az RMAX körül koncentrálódik az alapok teljesítménye, a legtöbb alapnak viszont sikerült többé-kevésbé felülmúlni az index teljesítményét.

Ha a hosszú kötvényalapok hároméves teljesítményét vetjük össze a hároméves MAX indexszel, láthatjuk, hogy az alapok többsége nem tudta elérni az index teljesítményét, viszont alacsonyabb volatilitás mellett tudtak elfogadható hozamot produkálni.

Szabad futamidejű alapok esetén már vegyesebb a kép: itt van egy-két olyan alap, amely az RMAX-nál nem sokkal nagyobb volatilitás mellett képes volt nagyobb hozamot elérni, de voltak olyan alapok is, amelyek nem tudták a rövid kötvényhozamokat meghaladó teljesítménnyel jutalmazni kockázatvállalóbb befektetőiket.

A kötvényalapok teljesítményét végül a Sharpe-mutató szerint is összehasonlítottuk, amely azt mutatja meg, hogy egységnyi szórásra vetítve mekkora többlethozamot tudott felmutatni az alap egy adott időtávon. A hosszú kötvényalapok közül a legjobb értékekkel hároméves időtávon az OTP Maxima rendelkezett, ezt követte a Generali Hazai Kötvény B sorozata és a Diófa Alapkezelő Magyar Posta Takarék Hosszú Kötvény Alap.

Rövid kötvényalapok közül az Erste Kamatoptimum alap, az Erste Rövid Kötvény alapja és a Budapest Dollár rövid kötvényalapja rendelkeztek a legjobb Sharpe-mutatókkal.

A szabad futamidejű kötvényalapok közül a legjobb Sharpe-mutatókat az Erste Abszolút Hozamú Kötvény alapja, az Aegon BondMaxx és az Aegon Feltörekvő Európa alap produkálta.

A 90 kötvényalapból 37-nek volt pozitív Sharpe-mutatója.