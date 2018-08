Megduplázza kedvenc ételeink szavatosságát egy kaliforniai cég

Portfolio Tanácsadó Központ - A jövő lehetőségei itt kezdődnek. Vagyon - profi megoldások

A Santa Barbara-i cég egy növényi alapú bevonatot fejlesztett, avokádókon tesztelték, melyeknek fogyaszthatósági idejét gyakorlatilag megduplázták."Míg egy átlagos tárolhatósági időtartama úgy néz ki, hogy - még ne, még ne, már késő -, a megoldásunkkal inkább olyan, hogy - még ne, most jó, még mindig jó, már késő," mondta James Rogers, az Apeel vezérigazgatója.A megoldásnak köszönhetően remélhetően kevesebb terméket kell majd kidobni. Arról egyelőre nincs szó, hogy mindez mennyiben befolyásolja majd negatívan a termelők életét.A forrásbevonási kört a 28 milliárd dollárt kezelő Viking Global vezette; a 70 millió dollárral együtt az Apeel egyszerre megszerezte igazgatósági tagként Walter Robbot is, a Whole Foods egyik volt vezérigazgatóját.