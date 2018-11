Megjósolta a '87-es összeomlást, most megint aggódik a befektetőlegenda

Portfolio Tanácsadó Központ - A jövő lehetőségei itt kezdődnek. Vagyon - profi megoldások

A szakember, aki többek közt azzal lett híres, hogy megjósolta az 1987. október 19-ei hatalmas tőzsdei összeomlást, mely során a Dow Jones 23%-os leértékelődésen ment keresztül, most egy connecticuti konferencián beszélt a stratégiájáról.Paul Tudor Jones úgy véli, a részvények és a kötvények is túlértékeltek, mivel a jegybankok laza monetáris politikája mesterségesen felnyomta az árazásukat. Ha túl gyorsan emeli az irányadó kamatokat az amerikai jegybank, a vállalatok magasabb hitelköltségekkel találhatják szembe magukat, a magasabb kötvényhozamok pedig a részvények iránti keresletet is gyengíthetik.Aggodalmaiból eddig annyi valósult meg, hogy az amerikai részvénypiac idén két nagyobb esést is elszenvedett.