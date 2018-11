Megkongatta a vészharangot a világ egyik legnépszerűbb befektetésének atyja

Portfolio Tanácsadó Központ - A jövő lehetőségei itt kezdődnek. Vagyon - profi megoldások

Több verseny és több új belépő kellene az indexkövető alapok piacára. Ez azonban az erős árverseny miatt eléggé valószínűtlen.

A nagy indexkövető alapokat rá kell venni arra, hogy osszák meg eszközeiket több, függetlenül menedzselt egység között.

Meg kellene szabni az indexkövető alapok számára, hogy iparáganként csak egy cégbe fektethessenek.

Az indexalapok szavazati jogainak korlátozása.

A befektetési guru írásában kitér arra, hogy a Vanguard S&P 500-at követő Vanguard 500 Index Fund volt az első indexkövető alap a piacon, amelyet 1975-ben alapítottak. Azt sem rejti véka alá, hogy az alap 1976-os tőzsdei bevezetése volt talán az egyik legnagyobb jegyzési bukás a Wall Street történelmében, miután a 250 millió dolláros cél helyett az alap mindössze 11,3 millió dollárt gyűjtött.Bogle rámutat arra, hogy sok minden változott az elmúlt évtizedekben, mára a részvénykövető indexalapok kezelt vagyona 4600 milliárd dollár körül van, míg a teljes indexkövető alapok piaca meghaladta a 6 ezermilliárd dolláros kezelt vagyont. Mindeközben az amerikai indexkövető alapok jelentősége is egyre nőtt: 2002-ben a teljes részvénypiac 4,5%-át, 2009-ben a 9%-át, idén pedig már a 17%-át tartják a kezükben. Ha mindehhez még hozzáadjuk az aktívan kezelt befektetési alapok részesedését is, akkor már az amerikai tőzsdei cégek részvényeinek 35%-a van az alapkezelők kezében.Ma az indexkövető alapok piaca gyakorlatilag három kézben koncentrálódik: a Vanguard 51%, a BlackRock 21%, a State Street Global 9%-os részesedéssel bír a piacon, ami a szakértő szerint amiatt van, hogy a piac kevés új szereplőt vonz már, részben a rendkívül intenzív árháború miatt. Sokak szerint csak idő kérdése, hogy az indexkövető alapok részvénypiaci részesedése meghaladja az 50%-os határt. Ha ez megtörténik, akkor az előbb említett három piaci szereplő az amerikai részvénypiac 30%-át tartaná a kezében, egy ilyen mértékű koncentráció azonban Bogle szerint nem biztos, hogy a nemzet érdekét szolgálná.A szakember szerint a részvénypiaci koncentráció problémájára több megoldás is szóba jöhetne, de egyik-másik végrehajtása előtt is több akadály lehet: