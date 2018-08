Megrohamoztak a befektetők egy svájci alapkezelőt, mert felfüggesztette egy ismert vagyonkezelőjét

Portfolio Tanácsadó Központ - A jövő lehetőségei itt kezdődnek. Vagyon - profi megoldások

Tim Haywood egy 11 milliárd svájci franknyi vagyont kezelő, abszolút hozam stratégiájú kötvényalapot vitt, de amint a befektetők megtudták, hogy felfüggesztették munkájából, kisebb fajta pénzkivonási roham indult el, a kezelt vagyon több mint 10%-át érintve. Az alapkezelő így kénytelen volt a kifizetési igényeket befagyasztani, mivel ilyen nagy mértékű tőkekivonás jelentősen befolyásolja a portfólió szerkezetét és a bent maradó vagyontömegek hozamát is.Hogy nyugtassa a kedélyeket, a GAM svájci alapkezelő külső szakértők bevonásával vizsgálta ki az ügyet, és a befektetőknek írt levélben kifejtették, hogy Haywood nem tudott kellő betekintést adni egyes befektetések részleteire vonatkozóan, mivel sok esetben ezekről semmilyen dokumentáció nem készült. Előfordult az is, hogy a portfóliómenedzser egyedül hagyott jóvá olyan ügyleteket, amelyekhez alap esetben két jóváhagyás is kellene, ráadásul úgy fogadott el ajándékokat és ösztönzőket, hogy arról előzetesen nem egyeztetett a céggel és nem kért jóváhagyást. Arról nem is beszélve, hogy sokszor személyes levelezőrendszerét használta céges ügyek intézéséhez.Azt még nem tudni, hogy a tőkekivonásra vonatkozó korlátot mikor vonja vissza az alapkezelő, elmondásuk szerint dolgoznak azon, miként tudnának annyi forrást bevonni, amiből ki tudnák elégíteni a kifizetési igényeket az alapnál a nélkül, hogy az jelentősebb torzulást eredményezne a portfólión.