Merész lépés a kormánytól: részvényt is vehetnek az ingatlanalapok

Az ingatlanalapok az utóbbi években jelentős vagyont halmoztak fel, mára ez a legnagyobb kategória a hazai befektetési alapkategóriák körében. Sok befektető sajnos máig úgy tekint ezekre az alapokra, mint a pénzpiaci eszközök alternatíváira, holott a legtöbb esetben a pénzpiaci alapoknál jóval nagyobb kockázattal működnek.

Az MNB többször is kifejtette az ingatlanalapok növekvő népszerűségével kapcsolatos aggodalmát, ami a fentiek mellett azért is lehet jogos, mert ha előbb-utóbb jön egy ingatlanpiaci lefordulás, akkor ennek negatív hatását az ingatlanalapok is érezni fogják, végső soron pedig a befektetők.Így aztán meglepő, és nem biztos, hogy túlzottan átgondolt lépés, hogy ilyen, érett szakaszban lévő ingatlanpiaci és túlfűtött tőkepiaci környezetben engedve legyen nyilvános ingatlanalapoknak a részvényvásárlás.Ennek mértéke persze még kérdéses, úgy tudjuk, hogy tegnap a BAMOSZ körbeküldte véleményeztetésre az érintett tagok között a rendeletmódosítást.