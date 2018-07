Milliárdokat kasszírozott be a Nobel-díjas robotcég, aztán jött a botrány

Portfolio Tanácsadó Központ - A jövő lehetőségei itt kezdődnek. Vagyon - profi megoldások

Nobel-díjasok, robotok, ETF-ek

A Wealthfront kaChing néven látta meg a napvilágot, Andry Rachless, a Benchmark társalapítója és Dan Carrol építette fel. Eredetileg a cég befektetési alapok elemzésével foglalkozott, mielőtt maga is belekóstolt a vagyonkezelés világába. Bevették a csapatukba egyébként többek közt Dr. Burton Malklelt is, a Random Walk Down Wall Street szerzőjét is, aki a cég befektetési igazgatója lett.A Wealthfront ma jelenleg 10 milliárd dollárt kezel, ami kb. 2800 milliárd forintnak felel meg, ezzel a világ negyedik legnagyobb algoritmusalapú vagyonkezelője.

Stratégiájuk a Markowitz-féle modern portfólióelméletet követi - a szakember Nobel-díjat kapott ezért 1990-ben.

Nem minden arany...

automatikusan átirányítják minden olyan ügyfél pénzét, akinek 100 ezer dollárnál több vagyona van a cégnél (kivéve ha manuálisan, előzetesen letiltják ezt a szolgáltatást). Ez a szolgáltatás drágább eleinte drágább is volt (0,5%), mint a "sima" robottanácsadás.

A Wealthfront vagyonkezelési rendszere teljesen automatizált. Szerződéskötés után ki kell tölteni egy rövid kérdőívet a kockázatvállalási hajlandóságunkról, majd össze kell kötnünk a bankszámlánkkal az az alkalmazást. Ha hozzáférést adunk az appnak más számláinkhoz, ezeknek alakulását nyomon tudjuk követni a Wealthfront appján keresztül, így lényegében az alkalmazás jó lesz arra is, hogy egy tető alatt minden pénzügyi tevékenységünket ellenőrizni tudjuk.Befektetés után a Wealthfront automatikusan összeállít nekünk egy portfóliót, nem tudunk egyedi részvényeket, alapokat venni rajta keresztül. Alapvetően tőzsdén kereskedett alapokba (vagyis ETF-ekbe) fektetnek, de ha a Wealthfront szükségesnek ítéli, részvények, kötvények, kötvényalapok is kerülhetnek be a portfólióba . A pénzünkkel kereskednek is, ezért viszont plusz jutalékot nem számítanak fel a vagyonarányos alapdíjon felül.500 ezer dolláros befektetett vagyontól elérhető egy kvázi-prémium szolgáltatás is, az úgynevezett PassivePlus, amely főleg olyan részvényeket vásárol, melyek segítségével optimalizálni tudják a befektetők a közterheket. Ezek az ügyfelek hozzáférést nyernek a Wealthfront aktív alapjához is, a Risk Parity Fundhoz.Ami a rendszer legnagyobb előnye, az egyben a legnagyobb hátránya is: a befektető látja, hogy miben van a pénze, eszközökig, vállalati kitettségekig lebontva, de nem tudja befolyásolni, konkrétan mibe fektet. Így a Wealthfront kényelmes portfóliókezelési szolgáltatást ad, de az ügyfél maximum betenni és kivenni tudja a pénzét a rendszerből, főleg olyan befektetőknek való, akik nem akarnak a saját pénzükkel foglalkozni, hanem azt szeretnék, ha kezelnék helyettük.Nem ez az egyetlen negatívum a Wealthfronttal kapcsolatban. Amikor a prémium ügyfeleknek fenntartott Risk Parity Fund elindult, Wired hosszasan kritizálni kezdte a céget, mivel úgy vélik, hogy kockázatosan fektetik be az ügyfelek pénzét, ráadásul az új alap ETF-ek helyett csak total return swapokba fektet. Ha ez nem lenne elég, kiderült, hogy a Risk Parity FundbaA lépés miatt sokan attól kezdtek el félni, hogy a személyre szabott robotvagyonkezelés helyett a startup is elmozdul a drágább, aktívan kezelt alapok felé, hiszen itt egyrészt sokkal könnyebben kezelik az ügyfelek együttes vagyonát, másrészt pedig lényegesen magasabb marzsokat számíthatnak fel ugyanarra a kezelt vagyontömegre.A dráma következtében a befektetői érdeklődés is megcsappant a robottanácsadással foglalkozó céggel kapcsolatban: 2018-as forrásbevonási körük alkalmával "csak" 75 millió dollárt szereztek, ami elmaradt a várakozásoktól. Míg a céget 700 millióra értékelték 2014-ben, idén már " csak " 500 millió dollárra értékelik - ezt az értékeltséget maga a Wealthfront egyébként cáfolja.

Pörögnek az újdonságok

A nyugdíjcélú szolgáltatást esetén az ügyfél megadhatja, pontosan milyen tevékenységeket akar csinálni idős korában, az alkalmazás pedig kiszámolja, hogy mennyit kell rá havonta félretennie. A befektetésre itt adókedvezménnyel működő IRA-számlákon és adómentes 401(k) számlákon keresztül van lehetőség.

Ha lakásra gyűjtenénk, megadhatjuk, hogy konkrétan milyen lakást és hol szeretnénk megvenni, illetve azt is, hogy mikor akarjuk megvenni, az alkalmazás pedig kiszámolja, mennyit kell ehhez félretennünk, milyen hitelt tudunk igényelni, illetve hogy a megtakarítási tervünk mennyiben érinti más pénzügyi, például nyugdíjcélú terveinket. Vagyis ha egy nagyobb összeget kell havi rendszerességgel félretennünk, hogy három éven belül lakást tudjunk venni, a Wealthfront közli velünk, hogy erre nehézkesen lesz csak lehetőségünk, ha nyugdíjra is akarunk mellette spórolni.

Az egyetemre való megtakarítás egy 529-es megtakarítási számlán történik, ami azt jelenti, hogy az ügyfél (gyermeke nevében) adókedvezménnyel fektethet be, melynek köszönhetően jelentősen megnövelheti megtakarított vagyonát. A Wealthfront saját számítása szerint egy 50 ezer dolláros kezdőtőke 102 ezer dollárra hízik 18 év alatt ezen a számlán keresztül, míg egy "sima" megtakarítási számlány csak 82 ezer dollárra. Akárcsak a lakás esetén, itt is be kell ütnünk, milyen egyetemre szeretnénk járatni a gyerekünket, az app pedig összerak egy megtakarítási tervet a tandíj és egyéb felmerülő összegeket figyelembevételével.

szó volt tőzsdei bevezetésről (bár ez még évek kérdése lehet),

a cég ezen kívül a most 30-40 éves ezredfordulós generáció "vezető befektetési alkalmazása" akar lenni,

illetve széles körben is el akarja terjeszteni Path nevű pénzügyi tervezéssel foglalkozó alkalmazását és hiteltermékeit.

Megéri?

passzív, többnyire indexkövető alapokba fektetnek, melyek hagyományosan 1% alatti vagyonkezelési díjat számítanak fel,

0,25%-os tanácsadási költséget kérnek el a kezelt portfólióikért, nincs sem kereskedési jutalék (így a cégnek nincs érdekében, hogy indokolatlanul trédelgessen az ügyfél pénzével) és a tanácsadói fizetéseket sem kell az ügyfél befektetéséből kifizetni.

A Wealthfront saját számítása szerint vagyonkezelési költségekkel együtt a teljes költségterhelésük évente 0,46%, ami vagyonkezelők körében kifejezetten alacsonynak számít.

A negatív visszhang miatt a Wealthfront végül meghátrált és felezte a Risk Parity Fund vagyonkezelési költségeit.A cég hivatalos kommunikációjában egyébként nem látszik (még) az aktívan kezelt befektetési alapok felé való eltolódás, más újdonságok viszont jöttek azóta.A Wealthfront nemrég bemutatott egy olyan "szolgáltatáscsomagot", amely célhoz kötött befektetési portfóliókat és ezek folyamatos optimalizálását kínálja; ezeken keresztül az adóterhek csökkentésére is lehetőség nyílik:A jövőre nézve pedig a következőket tervezik:Egyelőre arról nincs szó, hogy a Wealthfront az európai piaccal szemezne, vannak viszont hasonló, robottanácsadással foglalkozó cégek, melyek az EU-n belül már elérhetők. Ilyen például a brit Wealth Horizon, a Wealthify vagy a Scalable, vagy éppen a német Easyfolio.A szolgáltatás költségei minimálisak, mivelA 0,25%-os díjszabás egyébként még robottanácsadók körében is attraktív, bár a Betterment és a WiseBanyan lenyomja a céget ezen a téren. A Charles Schwab is olcsóbb, itt viszont csak 5000 dolláros vagyontól lehet befektetni.

Hogy mennyire éri meg robotok által menedzselt termékekbe fektetni? Úgy tűnik, az indexkövető termékek őket is lenyomják, viszont nagyobb volatilitást produkálnak. A Wealthfront átlagos hozama egyébként konkurenseihez képest hosszú távon elmarad.