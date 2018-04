Milliárdokat spórolnak a befektetők a legújabb trenddel

Portfolio Tanácsadó Központ - A jövő lehetőségei itt kezdődnek. Vagyon - profi megoldások

Soha ilyen olcsón nem lehetett még befektetni, mint 2017-ben. Legalábbis, ami az amerikai befektetési alapokat illeti. A Morningstar legfrissebb felmérése szerint a vagyonarányos befektetési költségek tavaly 0,52%-ot tettek ki az amerikai befektetési alapok és ETF-ek esetében a 2016-os 0,56%-ról, ami 8%-os díjcsökkenést jelent. A tanulmány szerint ilyen nagy éves visszaesést a díjakban eddig még nem mértek, ezzel mintegy 4 milliárd dollárt spóroltak tavaly a befektetők.

A passzívan kezelt alapok esetében a vagyonarányos költségek 0,15%-ra csökkentek a 2016-os 0,16%-ról , ami 7%-os díjcsökkenés. Amellett, hogy az alacsonyabb költségű részvény- és kötvényalapokba is sok pénz áramlott, néhány alapkezelő az indexalapok további díjcsökkentéséről döntött, ezzel is hozzájárulva a passzív alapok olcsóbbá tételéhez.

, ami 7%-os díjcsökkenés. Amellett, hogy az alacsonyabb költségű részvény- és kötvényalapokba is sok pénz áramlott, néhány alapkezelő az indexalapok további díjcsökkentéséről döntött, ezzel is hozzájárulva a passzív alapok olcsóbbá tételéhez. Az aktívan kezelt alapok esetében a vagyonarányos díjak 0,75%-ről 0,72%-ra csökkentek egy év alatt, ami 4%-os költségcsökkenést jelent és egyben az elmúlt évtizedben a legnagyobb arányú csökkenés az aktív alapok díjaiban.

A Morningstar adatai szerint a vagyonnal súlyozott költségeknél látott 8%-os visszaesés elsősorban annak köszönhető, hogy mintegy 949 milliárd dollár áramlott a befektetési alapok azon 20%-ába, amelyek a piacon elérhető legalacsonyabb díjakkal dolgoznak. Ezzel az alacsony díjakkal operáló befektetési alapokba való tőkeáramlás 60%-kal nőtt a 2016-os 593 milliárd dollárról, miközben a tavalyi 949 milliárd dollár 70%-a passzívan kezelt alapokba áramlott.Mindezek mellett az aktívan kezelt alapokat is sikerült a díjcsökkenés irányába vinni, az amerikai aktívan kezelt részvényalapoknál a részvénypiacok tavalyi kiugró teljesítménye felhajtotta az eszközárakat, ez pedig felül tudta múlni a tőkekiáramlás miatti vagyonvesztést és a méretgazdaságosság elérésével összességében hozzájárult a díjcsökkentéshez is. A kezelt vagyon növekedése és a méretgazdaságosság elérése mellett a díjcsökkenés irányába hatott az is, hogy tavaly egyre több alacsonyabb díjú részvény alapot dobtak a piacra.A további fontosabb megállapítások:

A passzív alapokon belül a legnagyobb költségcsökkentések az amerikai részvény és kötvényalapoknál voltak , míg aktív oldalon a legnagyobb díjesést az amerikai és nemzetközi kitettségű részvényalapok produkálták.

, míg aktív oldalon a legnagyobb díjesést az amerikai és nemzetközi kitettségű részvényalapok produkálták. Tavaly az amerikai befektetési alapok legolcsóbb 20%-ába összesen 949 milliárd dollár áramlott, ebből 70% passzív, 30% pedig aktívan kezelt alapokba. Az fennmaradó 80%-ából az alapoknak összesen nettó 251 milliárd dollárnyi tőke távozott, ami még így is kevesebb, mint a 2016-ban mért 414 milliárdos tőkekiáramlás.

Mára a befektetési alapokban kezelt vagyon 83%-a olyan alapokban van az USA-ban, amelyek költségoldalról a legalacsonyabb díjú alapok 40%-ában vannak benne.