Nagy trónfosztás közeledik a magyar befektetési alapoknál

Portfolio Tanácsadó Központ - A jövő lehetőségei itt kezdődnek. Vagyon - profi megoldások

A februári piaci volatilitás ellenére nőni tudott a hazai befektetési alapokban kezelt vagyon, amely a BAMOSZ friss statisztikái szerint meghaladta a 6230 milliárd forintot. Januárhoz képest ez 0,4%-os növekedésnek felel meg.

A vagyonnövekedés a több mint 43 milliárd forintnyi pozitív nettó értékesítésnek köszönhető, az alapok összteljesítménye ugyanis mínusz 20 milliárd forint volt.

A kategóriák közül februárban az ingatlanalapok voltak a legkeresettebbek, ezek nettó értékesítése közel 31 milliárd forintot tett ki. Ezeket a zártkörű alapok követték 19 milliárd forintnyi pozitív nettó értékesítéssel, harmadiknak pedig a vegyes alapok jöttek be több mint 10 milliárddal. Nagy meglepetésre a pénzpiaci alapok is pluszban zártak februárban, miközben az abszolút hozamú és részvényalapok értékesítése is negatív volt. A sort a kötvényalapok zárták, innen összesen több mint 10 milliárd forint távozott egy hónap alatt.

A pénzpiaci alapok kisebb visszakapaszkodása a gördülő havi számokon is meglátszik, emellett a kötvényalapoknak is sikerült valamennyit ledolgozniuk hátrányukból. Az ingatlanalapok és a vegyes alapok 12 havi gördülő negyedéves számai inkább stagnálást mutatnak, miközben az abszolút hozamú alapok kissé visszaszorultak.

Az összképben egyelőre nincs változás, továbbra is a kötvényalapok kezelik a legtöbb vagyon, a teljes piacból 18,6%-ot kiszakítva. Nagyon közeleg ugyanakkor a trónfosztás: az ingatlanalapok már csak fél százalékra vannak attól, hogy övék legyen a legtöbb pénzt kezelő kategória címe. Az abszolút hozamú alapoké a harmadik legnagyobb kategória 17,3%-kal, majd a vegyes alapok következnek 16,6%-kal.