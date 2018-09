Nagyon komoly bajban vannak a világ túloldalán a rengeteg piramisjáték miatt

Portfolio Tanácsadó Központ - A jövő lehetőségei itt kezdődnek. Vagyon - profi megoldások

Több millió kínai fektette be a pénzét magas hozammal kecsegtető P2P hitelezéssel foglalkozó cégekbe az elmúlt egy évtized alatt, körülbelül 3500 ilyen cég működött olyan nevekkel, mint Kiangkiantong (gazdagodj meg gyorsan), Money Pig (pénzdisznó) vagy éppen Wallet (pénztárca). Az ilyen platformok főleg online, közösségi médiumokon és ismerősökön keresztül terjedtek, de volt, hogy bankok is ajánlották ügyfeleiknek a "startupokba" való befektetést, mivel elégedetlenek voltak az alacsony hozamokkal.2015 óta azonban sorra dőlnek össze a korábban attraktívnak ígérkező vállalatok. Június óta 260 P2P hitelezéssel foglalkozó cég ment csődbe, volt, hogy az adósok nem fizetése miatt, de gyakran azért is, mert egyszerű Ponzirendszerekként működtek. A legnagyobb bukta eddig az Ezubao csődje volt, a 9 milliárd dollárt bekasszírozó online "hitelintézet" mezei piramisjátékként működött, több mint egymillió károsultat hagyott maga után.Június 30-án azonban lépett a kínai felügyelet, szigorú megfelelési korlátokat vezettek be a P2P hitelezéssel foglalkozó cégekre. A "startupok" jelentős része inkább szó nélkül bezárt, mintsem hogy megpróbáljanak megfelelni az elvárásoknak, magukkal vitték a befektetők pénzét is.A kínai befektetők a kormány tétlenségét okolják a veszteségekért. Több tüntetést is szerveztek (volna) a kínai bankfelügyelet (CBIRC) létesítményeihez, azonban a hatóságok többnyire eddig a szervezők és a résztvevők letartóztatásával válaszoltak. Most viszont a bankfelügyelet a kormány segítségét kérte a P2P hitelezők által okozott problémák feltakarításához, mivel úgy vélik, hogy a reálgazdaságot is veszélyezteti a bizalom- és vagyonvesztés, amit ezek a cégek okoztak. Várhatóan reklamációs központok létesülnek majd, a csalók feketelistára kerülnek, az új P2P hitelezéssel foglalkozó vállalatok alapítását pedig egyelőre betiltják. Az ügyfelek befektetéseinek visszaszerzésére nem valószínű, hogy sor kerül majd.Addig is, a károsultak egyetlen lehetősége a pereskedés, szakértők szerint azonban nincs sok esélyük arra, hogy visszakapják a pénzük még akkor sem, ha csoportos keresletet nyújtanak be.