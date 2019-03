Nagyot dobott a kínai sztárbefektető: 10 óra alatt 10 milliárd dollárt húzott be

Portfolio Tanácsadó Központ - A jövő lehetőségei itt kezdődnek. Vagyon - profi megoldások

Csak érdekességképp, a magyar alapkezelői piac által kezelt vagyon csak alig több mint kétszerese ennek a 10 milliárd dollárnak, a legnagyobb magyar alapkezelőnél kezelt összes alapban lévő vagyon pedig harmada ennek a 10 milliárdnak.

A Csen Guangming kezelte Foresight Fund ma közölte a befektetőkkel, hogy több pénzt már nem tud befogadni, mert már így is bőven meghaladták a 6 milliárd jüanos tervezett tőkebevonást. Bár az alap hivatalosan nem közölte, mennyi pénzt gyűjtöttek, az ügyhöz közel álló források szerint ez elérte a 70 milliárd jüant (közel 10 milliárd dollárt, forintban mintegy 2760 milliárd), ami több mint tízszerese a tervezettnek.Nem csoda, hogy a befektetők ilyen érdeklődést mutattak a részvényalappal szemben, ugyanis a sanghaji tőzsde a világ legjobban teljesítő tőzsdéje most, a Sanghaj Composite Index csak idén 24%-ot emelkedett, és az ottani részvénypiaci elemzők szerint lesz ez még feljebb is.Az pedig, hogy az alap ilyen gyorsan ennyi pénzt tudott összegyűjteni, a kisbefektetők hozaméhsége mellett nagyban köszönhető az alap ismert portfóliómenedzserének. Az új alap az első, amit Csen kezel azóta, hogy otthagyta az állami hátterű Orient Asset Managementet. Az sztár portfóliómenedzser egyik régebbi alapja 2009 májusa óta már 700%-os hozamnál tart. A mostani új alap a leírás szerint eszközeinek 60-95%-át fektetheti be részvényekbe.A kínai alapkezelőket tömörítő társaság adatai szerint a kínai alapkezelői piac mintegy 14 ezermilliárd jüannyi vagyont kezel 5724 befektetési alapon keresztül.