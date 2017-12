Nem érte meg messze vinni a pénzt: csak úgy röpködtek itthon a 20% fölötti hozamok

a lengyel WIG index 23,7%-ot,

2017 idén kifejezetten kegyes volt a Közép-Európai részvénypiacokhoz, csak néhány fontosabbat említve a régiós indexek közül:emelkedett eddig idén.A Magyarországon menedzselt, Közép-Európában befektető részvényalapok is bőven részesültek a diadalmenetből, legfrissebb elérhető, december 22-ei adataik szerint több mint 20%-os idei hozammal a top 10 legjobban teljesítő Magyarországon kezelt alap kivétel nélkül ezt a befektetési politikát követi. Legjobban közülük az Aegon lengyel alapja teljesített, ezt követte szorosan az Equilor közép-európai alapja, majd az Aegon közép-európai részvényalapja.Az elmúlt 1-2 év kiváló hozamai egyébként a hosszabb távú, három- és ötéves hozamadatokat is feltornázták, több olyan alap is van, amelynek hároméves átlagos hozama 10% fölötti. Érdemes persze megjegyezni, hogy ezt jelentős volatilitás mellett érték el ezek a befektetések.

Ezen, az öt legjobb alap teljesítményét mutató ábrán látható, hogy bár többnyire volatilis alapokról van szó, az idei teljesítményt jelentősebb megingások nélkül tudták letenni az asztalra az alapkezelők.

2017 persze nemcsak nyerteseket hozott: vannak olyan alapok, amelyekkel kétszámjegyű negatív hozamot lehetett elszenvedni eddig idén. Többnyire a nyersanyagkapcsolt alapok és az orosz alapok teljesítettek eddig kifejezetten rosszul, a tartósan alacsony olajárak ugyanis az orosz gazdaságot és a nyersanyagpiacot is megviselték.

Érdemes egy pillantást venni Magyarország legnagyobb alapjaira, amelyek azért lettek népszerűek, mert képesek hosszú távon, alacsonyabb volatilitás mellett elfogadható hozamot produkálni.A pénzpiaci és rövidkötvény-alapoknak persze egyre csökken a hozama, látható, hogy például az OTP tőkevédett alapja mínuszos eddig idén. Éppen ezért az alacsony hozamkörnyezetben új reneszánszukat érik az olyan alternatív, kamatpályától többnyire független befektetések, mint az ingatlanalapok.

Hamarosan jelentkezünk egyes alap-kategóriák részletes elemzésével és a Sharpe-mutatókkal is.