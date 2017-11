Nyakunkon 2018: mit várnak a pénzünket kezelő profik?

Portfolio Tanácsadó Központ - A jövő lehetőségei itt kezdődnek. Vagyon - profi megoldások

Mi lesz jövőre?

Nem sok változott

A "Portfólió-ajánlók" sorozatunk keretében minden hónapban arról kérdezzük a hazai alapkezelőket, hogyan állítanának össze egy közepes kockázatvállalású, középtávra szóló modellportfóliót. Az ajánlók a novemberi helyzetnek megfelelően készültek el, a piacot jól lefedő felmérésünkben 6 alapkezelő szerepeltette magát.A portfólió-ajánlókat a következő cégek bocsátották rendelkezésünkre: Amundi Alapkezelő, Budapest Alapkezelő, CIB Alapkezelő, Erste Alapkezelő, K&H Alapkezelő, MKB Alapkezelő.Több olyan portfóliómenedzser van, aki szerint jövőre is többé-kevésbé kitarthat a világgazdaság növekedése (van, aki szerint egész évben jövőre, van, aki csak a következő negyedévre tekintve optimista), viszont nem fogja a túlfűtöttség jeleneit mutatni. Az infláció visszatér majd, de nem öld rettenetes mértéket.Mindez a részvénypiacok számára kedvező táptalajt jelent majd, de egy szakember szerint előtérbe kerül majd a részvényszelekció fontossága - vagyis az indexkövető alapok nem biztos, hogy mind jól teljesítenek majd. Többen felhívják a figyelmet arra, hogy a piaci felívelés érett szakaszába lépett és nem feltétlen jelent ideális vételi opciót.Van, aki szerint a technológiai szektor teljesíthet majd jól, illetve Japán és Európa, azon belül is Kelet-Közép-Európa lesz majd a nyerő. Több szakember szerint érdemes szép fokozatosan leépíteni a részvénypiaci kitettséget, amíg a piac jól muzsikál.Persze érdemes több kockázatra is figyelni majd jövőre; azon kívül, hogy a részvényárfolyamok magasan vannak és a jegybankok jövőre megkezdik mérlegük leépítését, az észak-koreai helyzet még mindig megoldatlan, miközben Szaúd-Arábiában belső ellentétek éleződnek a szaúdi herceg hatalmának erősödésével, sőt ismét érik egy Iránnal való potenciális konfliktus.Egy befektetési szakember pedig hozzáteszi: az év végén sokan próbálják megjósolni, merre halad majd a piac jövőre, de szerinte ez reménytelen küldetés.Összességében novemberben nem sokat változtattak a mintaportfólióikon a profi befektetők, mindössze egy olyan szakember volt, aki szignifikáns változást tett a súlyozásban. A legnépszerűbb eszközosztályt továbbra is a rugalmas alternatív befektetések jelentik, míg a pénzpiaci eszközök és a kötvények a legnépszerűtlenebbek az alacsony kamatkörnyezetben.

A részletes bontásban a likvid eszközök képezik a legnagyobb súlyt a mintaportfóliókban, amelyek visszavették a vezető helyet az abszolút hozamú eszközöktől. Ezt követik a fejlett piaci kötvények, majd a hazai és nemzetközi kötvények. A hazai és régiós részvények továbbra is a legalacsonyabb arányát képezik a mintaportfólióknak.

Mivel csak egy portfóliómenedzser változtatott a mintaportfólióján, az alábbi ábra az ő döntéseit tükrözi: a pénzpiaci eszközökből bevásárolt, míg leépítette hazai kötvény-, fejlett piaci részvény-, és nyersanyagkitettségét.

A historikus adatok viszont továbbra is az alternatív eszközök népszerűségéről árulkodnak:

A pontosabb kép miatt érdemes elolvasni az alapkezelők egyedi portfólió ajánlóit is, amelyben részletesen is kifejtik véleményüket az aktuális piaci helyzetről. Az egyes ajánlókat az alábbi linkeken közvetlenül is elérheti:A portfólió-ajánlók célja, hogy iránymutatást nyújtsanak a Portfolio olvasóinak, milyen tényezőket érdemes fontolóra venni egy közepes kockázatvállalású, hosszú távú portfólió összeállításakor. A portfóliók így csupán tájékoztató jellegűek, és nem tükrözik feltétlenül az alapkezelők saját befektetési stratégiáit.