Olasz káoszra tett fel óriási vagyonokat a világ egyik legnagyobb befektetője

A hírügynökség adatai szerint a Bridgewater megháromszorozta olasz short pozícióinak értékét az elmúlt három hónapban, miután a piaci szakértők többsége is arra számít, hogy a március 4-ei választások nem hoznak egyértelmű győztest, így a kormányalakítás is akadályokba ütközik majd, ami pedig gátat szabhat azoknak a széleskörű gazdasági reformoknak a megvalósításához, amelyeket az EU és a befektetők is nagyon várnak.A hedge fundnak tavaly októberben még 1,1 milliárd dollárnyi short pozíciója volt olasz cégekkel szemben, ez mostanra 3 milliárd dollárra nőtt, és 18 céggel szemben játszik esésre. Az, hogy ennyire rá van pörögve az amerikai alapkezelő az olasz piacra, jól mutatja, hogy a teljes európai piaccal szembeni esésre játszó pozíciója 3,3 milliárdot tesz ki, tehát ennek döntő része az olasz cégekre - mint az Atlantia és az Intesa Sanpaolo - koncentrálódik.