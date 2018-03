Összeáll a világ egyik legnagyobb alapkezelője egy kis német startuppal

Portfolio Tanácsadó Központ - A jövő lehetőségei itt kezdődnek. Vagyon - profi megoldások

A 100 ezer ügyfelet kiszolgáló Raisin hétfőn indította el befektetési platformját, eddig még csak Németországban elérhető ez a szolgáltatásuk.A megállapodás szerint a Raisin ügyfelei négy portfólióba fektethetnek majd be, melyek indexkövető alapokból vagy kezelt alapokból állnak, a Vanguard mellett a BNP Paribas német ágának alapjai is elérhetők lesznek a Raisinen keresztül. Ezeknek a portfólióknak teljes átlagos éves költsége kevesebb, mint 0,5%, ami rendkívül olcsónak számít. Korábban egyébként a Raisin ügyfelei csak betétekbe fektethettek.A Raisin hosszú távú tervei közt szerepel, hogy francia, spanyol és brit ügyfeleinek is elérhetővé tegye az új befektetési alapokat.A Vanguard egyébként viszonylag fiatal szereplő a német piacon, ETF-jeiket tavaly vezették be a német tőzsdére, német irodát idén terveznek nyitni. Az alapkezelő mintegy 5000 milliárd dolláros vagyon befektetéséért felel világszinten.