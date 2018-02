Összeomlott a tőzsde februárban, most érdemes vásárolni?

Portfolio Tanácsadó Központ - A jövő lehetőségei itt kezdődnek. Vagyon - profi megoldások

Nagy volt az esés, de nem a világ vége

Van, aki szerint az esés csak átmeneti és az amerikai gazdaság fundamentumai és a cégek profitkilátásai kedvezők,

van, aki szerint minden azon múlik, hogy a kötvényhozamok hogy alakulnak (van, aki úgy gondolja, a hozamemelkedési ciklus után most konszolidáció következik a kötvénypiacon),

van, aki szerint az adócsökkentés pozitív hatásainak érvényesülése még évekig eltarthat, viszont egy másik szakember az inflációs nyomásra figyelmeztet,

van, aki szerint a fundamentumok nem változtak, de a részvények túlárazottak, így nincs nagy mozgástere a további ralinak,

illetve van, aki úgy véli, hogy az amerikai részvények ellen szól például az, hogy a 3%-os növekedési ütem fenntarthatatlan, miközben az amerikai kormány már ellőtte az összes puskaporát.

Addig vedd, amíg olcsó!

A "Portfólió-ajánlók" sorozatunk keretében minden hónapban arról kérdezzük a hazai alapkezelőket, hogyan állítanának össze egy közepes kockázatvállalású, középtávra szóló modellportfóliót. Az ajánlók a februári helyzetnek megfelelően készültek el, a felmérésünkben 7 alapkezelő szerepeltette magát.A portfólió-ajánlókat a következő cégek bocsátották rendelkezésünkre: Amundi Alapkezelő, Budapest Alapkezelő, CIB Alapkezelő, Erste Alapkezelő, MKB-Pannónia Alapkezelő, Raiffeisen Alapkezelő.Hatalmas korrekcióval indult a február a részvénypiacokon, az amerikai tőzsdéken több mint 10%-os leértékelődést láthattunk pár nap alatt, szerencsére azóta a mínuszok nagy részét már ledolgozták az indexek. Vannak olyan magyar befektetési alapokat kezelő portfóliómenedzserek, akik látták a piac túlfűtöttségét és korábban kitáraztak, illetve van, aki szerint egy régóta várt, esedékes, de nem feltétlen egészséges korrekciót tapasztalhattunk.Arról, hogy mi következik most, nagyon megoszlanak a szakértői vélemények:Természetesen vannak olyan portfóliómenedzserek is, akik ezek közül több egyszerre több véleményt is osztanak.Ha hozamot keresünk, érdemes megjegyezni, hogy több vagyonkezelő is úgy véli, hogy a közép-európai részvénypiacokon inkább lehet tere az emelkedésnek, hiszen az itteni részvények még nem túlárazottak.Persze többen is olyan feltörekvő részvénypiacokban látnak fantáziát, mint az orosz vagy a brazil, a lazuló monetáris politika stimuláló hatásának és az olajárak stabilizálódásának köszönhetően itt is szép hozamokat lehet majd elérni.Miután a januári emelkedés után számos portfóliómenedzser döntött úgy, hogy mintaportfóliójában realizálja az elért hozamot és pénzpiaci eszközöket vásárol, most többen úgy döntöttek, hogy a tőkepiacokon tapasztalható esést arra használják, hogy bevásároljanak. A kialakított mintaportfóliókban a részvények súlya a legnépszerűbb, alternatív befektetési eszközosztály mögött visszaugrott a második helyre 26,5%-ra, míg a pénzpiaci eszközök súlya 22,8%-ra esett vissza.

A részletes bontásban persze továbbra is a likvid eszközök képezik a legnagyobb súlyt a mintaportfóliókban, amelyek még novemberben vették vissza a vezető helyet az abszolút hozamú eszközöktől. Ezt követik a fejlett piaci kötvények, majd a nemzetközi részvények. A hazai és régiós részvények továbbra is a legalacsonyabb arányát képezik a mintaportfólióknak, annak ellenére, hogy többen is fantáziát látnak most a régió tőkepiacaiban és több vagyonkezelő is "bevásárolt" ezekből az eszközökből.

Az alábbi ábrán jól látszik, hogy bevásároltak a mintaportfóliókban: a pénzpiaci eszközök súlya 1,5 százalékpontot nőtt a mintaportfóliókban, míg a részvények aránya 3%-ot nőtt, főleg a közép- és kelet-európai részvények népszerűsége nőtt.

A historikus adatok viszont továbbra is az alternatív eszközök népszerűségéről árulkodnak, bár a részvények előretörése nagyon látványos: tavaly ősz óta nem láttunk ilyen kockázatvállalási kedvet.

A pontosabb kép miatt érdemes elolvasni az alapkezelők egyedi portfólió ajánlóit is, amelyben részletesen is kifejtik véleményüket az aktuális piaci helyzetről. Az egyes ajánlókat az alábbi linkeken közvetlenül is elérheti:A portfólió-ajánlók célja, hogy iránymutatást nyújtsanak a Portfolio olvasóinak, milyen tényezőket érdemes fontolóra venni egy közepes kockázatvállalású, hosszú távú portfólió összeállításakor. A portfóliók így csupán tájékoztató jellegűek, és nem tükrözik feltétlenül az alapkezelők saját befektetési stratégiáit.