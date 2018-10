PwC: néhány éven belül eltűnik az aktívan kezelt alapok egy része

Portfolio Tanácsadó Központ - A jövő lehetőségei itt kezdődnek. Vagyon - profi megoldások

A tanácsadó cég előrejelzése szerint 2025-re az aktívan kezelt alapok negyede el fog tűnni, miután a szolgáltatók szűkítik a termékpalettájukat.

A PwC friss elemzése szerint 2025-re a hagyományos befektetési alapok által felszámított díjak közel 20%-kal csökkenhetnek, így a tavaly év végi átlagos 44 bázispontos költségszint 36 bázispontra csökkenhet. Ennek oka a tanácsadó cég szerint részben a befektetők magasabb hozamelvárásában, illetve a felügyeleti szervek növekvő ellenőrzésében keresendő. A PwC egyik szakembere szerint az alapkezelői piac még csak most kezdi felvenni a fonalat a költségcsökkentési hullámban, amely más iparágakban már sokkal hamarabb elkezdődött. Már az is figyelemre méltó, hogy a fix alapkezelési költségmodell ilyen sokáig fent tudott maradni - teszi hozzá.Régiónként és befektetési alaptípusonként azonban jelentős eltérés lesz abban, mikor és mennyivel csökkenek az alapok díjai. A legnagyobb verseny várhatóan a passzívan kezelt alapoknál lesz, az ETF-eknél már most is látszik a "vérre menő" harc. A PwC becslése szerint az európai passzívan kezelt alapok díjai 2025-re 15 bázispontra csökkenhetnek a mostani 23-ról, ez 35%-os csökkenést jelent. A sokkal érettebb amerikai piacon, ahol a passzív alapok már egy szerves részét képezik a befektetők portfóliójának, a mostani 13-ról 11 bázispontra csökkenhetnek az alapkezelési díjak 2025-re.Az aktívan kezelt alapok sem lélegezhetnek fel, az itteni díjak is legalább ilyen hangsúlyosan csökkenhetnek a jövőben. A PwC várakozásai szerint az európai aktív alapok esetében a mostani 78 bázispontról 26%-kal, 58 bázispontra csökkenhetnek a díjak, míg az USA-ban a 43-ról 38-ra.