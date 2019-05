Sell in May: elárulják a profik, hova érdemes menekülni a részvényekből

Portfolio Tanácsadó Központ - A jövő lehetőségei itt kezdődnek. Vagyon - profi megoldások

Sell in May

Zsákoljuk a kötvényeket?

A "Portfólió-ajánlók" sorozatunk keretében minden hónapban arról kérdezzük a hazai alapkezelőket, hogyan állítanának össze egy közepes kockázatvállalású, középtávra szóló modellportfóliót. Az ajánlók a májusi helyzetnek megfelelően készültek el, a felmérésünkben hét alapkezelő szerepeltette magát.A portfólió-ajánlókat a következő cégek bocsátották rendelkezésünkre: Aegon Alapkezelő, Amundi Alapkezelő, Diófa Alapkezelő, Equilor Alapkezelő, Erste Alapkezelő, MKB-Pannónia Alapkezelő, Raiffeisen Alapkezelő.Évek óta nem nyújtottak olyan gyenge májusi teljesítményt az amerikai tőzsdék, mint idén, aki a "Sell in May and go away" stratégiát alkalmazta, most komolyabb árfolyam-veszteséget úszhatott meg. A mínuszok oka elsősorban az amerikai-kínai kereskedelmi háború újbóli felhevülése volt, melyet Trump elnök még megfejelt egy Mexikóra kivetett importvám-csomaggal is.A magyar alapokat kezelő profi befektetők többsége úgy gondolja, a piacokat a következő hetekben-hónapokban is a két nagyhatalom közt dúló kereskedelmi vita befolyásolja majd. Van, aki szerint sikerül majd tető alá hozni a megállapodást, viszont bármikor adódhat egy újabb fordulat. Egy másik portfóliómenedzser szerint akár Fed-kamatvágásra is sor kerülhet, ha elkezd meglátszani a kereskedelmi ellentétek hatása az amerikai-európai gazdaságok teljesítményén.Több portfóliómenedzser is akad, aki defenzívebb befektetési pozíciókat javasol, hiszen úgy vélik, megvan a kockázata annak, hogy az Egyesült Államok gazdasági növekedése lassulhat, sőt, még akár recesszióba is fordulhat. Egy szakember megjegyzi: a tech-szektor most különösen problémás.Európával kapcsolatosan van, aki megjegyzi, hogy bár az EP-választások végével csökkentek a kockázatok, a Brexit és az USA-Európa kereskedelmi vita még mindig elvarratlan szál. Többen is biztonságos szigetként gondolnak egyébként a profik közül a magyar eszközökre, ezen belül is az állampapírokra.A profi befektetők mintaportfólióinak allokációján jól látszik, hogy inkább a profitrealizálást és a biztonságosabb eszközökbe való befektetést tartják kifizetődőnek a szakértők.Ahogy ez korábban lenni szokott, a legnépszerűbb eszközök kategóriáját az alternatív befektetések adják, ezeket a részvények, majd a kötvények és a pénzpiaci eszközök adják a mintaportfóliókban.

A részletes bontásból persze kiderül, hogy a legnagyobb eszközkategóriát a pénzpiaci eszközök adják, ezt követik az abszolút hozamú eszközök, majd a hazai kötvények, állampapírok.

Az alábbi ábrán jól látszik, hogy a befektetési szakemberek most a kötvényeket, ezen belül is inkább a hazai kötvényeket tartják jó befektetésnek a következő hónapokra nézve és részvénykitettségüktől inkább igyekeznek megszabadulni.

Hosszabb távú trendeket szemlélve elmondhatjuk, hogy folytatódott a részvények év eleje óta tartó súlycsökkenése a mintaportfóliókban, míg az alternatív eszközök súlya tovább növekedett.

A pontosabb kép miatt érdemes elolvasni az alapkezelők egyedi portfólió ajánlóit is, amelyben részletesen is kifejtik véleményüket az aktuális piaci helyzetről. Az egyes ajánlókat az alábbi linkeken közvetlenül is elérheti:A portfólió-ajánlók célja, hogy iránymutatást nyújtsanak a Portfolio olvasóinak, milyen tényezőket érdemes fontolóra venni egy közepes kockázatvállalású, hosszú távú portfólió összeállításakor. A portfóliók így csupán tájékoztató jellegűek, és nem tükrözik feltétlenül az alapkezelők saját befektetési stratégiáit.