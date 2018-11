Sereghajtók között Magyarország: nagyon kevés pénzt adunk a profi befektetők kezébe

Portfolio Tanácsadó Központ - A jövő lehetőségei itt kezdődnek. Vagyon - profi megoldások

Európa: meghaladta a 25 ezermilliárd eurót a kezelt vagyon

Meghaladta a 25 ezermilliárd eurót az európai befektetési alapokban kezelt vagyon tavaly az Efama becslése szerint. Ezzel. Az európai alapkezelőket tömörítő szervezet adatai szerint 2008 óta folyamatosan nő az alapokban kezelt vagyon, a mostani 25,2 ezermilliárd euró azonban új rekordnak számít.

Az európai befektetési alapokban kezelt vagyon azonban továbbra is koncentrált,. Európában a brit alapkezelői piac számít a legnagyobbnak, ezt követi a francia és a német. Ez a három ország összesen a teljes európai kezelt vagyon 62%-át adta 2016 végén.

Az adatokból kiderül az is, hogy a GDP-hez viszonyított kezelt vagyon aránya a brit, a francia és a svájci piacon a legmagasabb,

Az alapkezelői portfóliók között megkülönböztetjük a befektetési alapokat és diszkrecionális mandátumokat (ez utóbbi az ügyfelektől kapott mandátum vagyonkezelésre, de az ügyfél által meghatározott irányok mentén). A befektetési alapokat jellemzően a lakossági, a diszkrecionális vagyonkezelést pedig az intézményi ügyfelek veszik igénybe.Európában a két vagyonkezelési kategória nagyjából hasonló pénzeket mozgat,, így előbbi 48, utóbbi 52%-os részesedéssel bír a piacon.

Magyarországon is a befektetési alapokon keresztüli vagyonkezelés van többségben, a diszkrecionális vagyonkezelés mintegy 35%-ot tesz ki, amivel megelőzzük Szlovéniát, Németországot, Spanyolországot, Törökországot és Romániát is.

Országok szintjén viszont már jelentősebb az eltérés a befektetési alapokban és a diszkrecionálisan kezelt vagyon között. Németországban például a diszkrecionális mandátumok csak 16%-ot, miközben Franciaországban 45%-ot, az Egyesült Királyságban pedig 68%-ot tettek ki 2016-ban.

Az ezermilliárd eurónyi kezelt vagyonnál nagyobb vagyonnal bíró pénzügyi központok, mint az Egyesült Királyság, Franciaország, Németország és Svájc, az európai befektetési alapokban kezelt vagyon 63%-át adták 2016-ban.Az, hogy a többi országnak is relatív magas az aránya a befektetési alapokban kezelt vagyonnál, annak tudható be, hogy vannak olyan országok, mint Svédország, Dánia, Spanyolország, Belgium, Luxemburg és Írország, ahol bár nem a legmagasabb európai szinten a kezelt vagyon, a vagyonon belül a befektetési alapokban kezelt rész magas aránnyal bír., ez a két ország együtt a teljes európai diszkrecionális piac mintegy 67%-át adta 2016 végén. A britek jelentős piaci részesedése a hazai és tengerentúli nyugdíjalapoknak kezelt vagyonnak és London pénzügyi központi szerepének tudható be. Franciaországban a biztosítási szektor jelentős mértéke és az intézményi ügyfeleknek kezelt nagy vagyon magyarázhatja a számokat.

Kiknek a pénzét kezelik?

Az alapkezelők intézményi ügyfelei között többségben vannak a biztosítók és a nyugdíjalapok, amelyek a teljes kezelt vagyon 25, illetve 28%-át adták 2016 végén Európában.

Spanyolországban érdekesebb a helyzet, ott a diszkrecionális mandátum nagy részét a lakossági befektetők adják. Nem meglepő módon a befektetési alapok jellemzően a lakossági ügyfelek körében népszerűbbek, kitűnik viszont a sorból Franciaország mellett Németország és Ausztria, ahol az intézményi ügyfelek vannak többségben. Ennek oka például a németeknél és az osztrákoknál az, hogy ott olyan alapok vannak, amelyek dedikáltan intézményi ügyfeleknek szólnak és nagy népszerűséggel bírnak (Spezialfonds).

Országonként jelentős eltérés van abban is, hogy az alapkezelői piacon milyen a megoszlása a lakossági és intézményi befektetőknek.

Kötvényekben van a legtöbb pénz

A 2008-as válságnak nagy hatása volt a globális eszközallokációra, a részvényárak drámai visszaesése miatt a befektetők a kevésbé kockázatos eszközök felé fordultak. Ennek hatására jelentősen megnőtt a kötvény és likvid befektetések aránya, miközben a részvényeké csökkent. A jó pár éve tartó alacsony hozamkörnyezet hatására azonban ismét megnőtt a befektetői érdeklődés a kockázatosabb és emiatt nagyobb hozamlehetőséggel kecsegtető termékek iránt, mint az ingatlanok, hegde fundok, strukturált terméke és magántőke, miközben egy látványos visszaesést lehet látni a pénzpiaci és likvid eszközöknél.

Más a megoszlás, ha a befektetési alapokat és diszkrecionális mandátumokat nézzük: a befektetési alapokban kezelt vagyon 40%-a volt részvényekben 2016 végén, miközben a diszkrecionális portfóliókban ez csupán 24%-ot tett ki. A másik oldalról viszont a diszkrecionális portfóliókban sokkal magasabb, közel 50% volt a kötvénybefektetések aránya, ami a befektetési alapokban csupán 30%-ot tett ki. Ennek legfőbb magyarázata, hogy a mandátumokat sokkal konzervatívabban kezelik a portfóliómenedzserek, maguk az intézményi befektetők is inkább a kötvénybefektetéseket helyezik előtérbe (egy biztosítónál vagy nyugdíjalapnál érthető is az alacsonyabb kockázatvállalás).Érdekes az is, hogy a befektetési alapok részvényaránya visszatért a 2007-es szinthez, miközben a mandátumok esetén egy jelentőseb visszaesést lehet megfigyelni.