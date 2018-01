Soha nem látott tömegek nyerészkednek a magyar lakáscsodán

Portfolio Tanácsadó Központ - A jövő lehetőségei itt kezdődnek. Vagyon - profi megoldások

Töretlenül menetelnek az ingatlanalapok

2016-ban még lassabb, tavaly viszont egyre gyorsabb felfutást lehetett látni a hazai ingatlanalapok kezelt vagyonában. A legfrissebb adatok szerint. Az ingatlanalapok vagyonnövekedésében egyértelműen szerepet játszik a két-három éve tapasztalható ingatlanpiaci felfutás, ami a lakáspiac mellett a kereskedelmi és ipari ingatlanpiacon is érzékelhető. Utóbbi azért is fontos, mert a hazai ingatlanalapok egy kivétellel nem lakóingatlanokba fektetnek, az ingatlanpiaci felfutás hatására viszont a kereskedelmi és ipari ingatlanok is felértékelődtek a portfóliókon belül.

Nettó tőkebeáramlásban az ingatlanalapok verhetetlenek a befektetési alapkategóriákon belül, augusztust kivéve csak pozitív értékesítési adatokat láthattunk., ez alapján a kezelt vagyont az élénk kereslet dobta meg (a vagyon és az értékesítési adat közötti különbség nem a rossz teljesítménnyel, sokkal inkább azzal magyarázható , hogy februárban volt egy 27,5 milliárd forintos kategóriaváltás).Az ingatlanalapok kezelt vagyon alapján csak nem sokkal maradnak le az abszolút hozamú alapok mögött, jelenleg a harmadik legnagyobb vagyont kezelik a befektetési alapkategóriákon belül. A havi nettó értékesítési számaikkal viszont semelyik másik kategória sem tudja felvenni versenyt (egyedül az abszolút hozamú alapok közelítik ezt meg).

, közel 400 milliárd forintos eszközállománnyal a hazai lakossági ingatlanalapok vagyonának 39%-át ez az egyetlen alap kezeli. Az OTP Ingatlan alap továbbra is jelentős vagyonnövekedéssel tartja második helyét a listán, közel 214 milliárd forintos vagyonnal. A harmadik legnagyobb vagyont a Diófa által kezelt Magyar Posta Ingatlan Alap A sorozata kezeli kicsivel több mint 166 milliárddal.A fentiekben már szó volt arról, hogy. A legtöbb pénzt egy év alatt az Erste Ingatlan alap zsebelte be több mint 80 milliárddal, ezt követi az OTP Ingatlan közel 61 milliárddal, majd az MPT Ingatlan Alap A sorozat 52-vel, és ott van még a sorban az OTP Prime közel 32 milliárddal., hanem az olyan kisebb vagyont kezelő alapok, mint az MKB Ingatlan Alapok Alapja A sorozata közel 10%-os éves hozammal vagy a Raiffeisen Ingatlan A sorozat 8%-kal.

Közel 10%-ot is lehetett keresni

A fentiek alapján tehát a hazai mellett nemzetközi ingatlanalapokat is a portfólióba válogató. A lakossági alapok közül egyedül a Capitol Ingatlan alapnak lett negatív az éves teljesítménye (az OTP Prime-nak pedig még nincs éves szinten értelmezhető hozamadata).

A hároméves hozam-szórás adatokat figyelembe véve a legrosszabb teljesítményt a Q1 Ingatlanfejlesztő alap mutatta fel, a több mint mínusz 13%-os hároméves (évesített) hozamot egy magas, több mint 13%-os szórás mellett érte el. Viszonylag nagy volatilitású volt még az MKB Ingatlan Alapok Alapja is, az alap 10% körüli szórást produkált, igaz, közel 6%-os hozam mellett.

Az egységnyi hozamra vetített szórásból kiszámolt pozitív Sharpe-mutatók listájára a vizsgált kilenc alapból hét alap fért fel, a legjobb hozam-szórás értékkel 3 éves időtávon az Erste Ingatlan alapja rendelkezett év végén, 13-ot bőven meghaladó értéket produkálva, de az Erste eurós alapja sem teljesített rosszul 7-et meghaladó Sharpe-mutatóval.