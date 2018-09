Sokba kerülnek a nyugdíjra gyűjtőknek a befektetések

Hasonló témáról is szó lesz a Portfolio Öngondoskodás konferenciáján. Részletek itt: ÁTTEKINTÉS

Egy új tanulmány szerint az értékpapírok adásvételéhez kapcsolódó költségek további 50%-kal emelik meg az alapkezelők által felszámított vagyonkezelési díjakat. A CEM Benchmarking elemzése szerint a tranzakciós/kereskedési költségek egy alap nettó eszközértékének 0,2%-át teszik ki, tehát évente mintegy 4 milliárd fontot a vizsgált 19 brit intézményi befektető (elsősorban nyugdíjalapok) adatai alapján.A tranzakciós költség nem része a vagyonkezelési díjnak, de azt is ráterhelik az alapra, mielőtt a nettó hozamokat kimutatnák a befektetőknek. Az elemzés szerinti 0,2%-os tranzakciós költségek mellett az intézményi befektetőknek átlagosan 0,42%-os vagyonkezelési díjat is ki kellett fizetniük, továbbá egy 0,2%-os sikerdíjat is.A CEM tanulmánya szerint a legalacsonyabb tranzakciós költség a tőzsdén forgó részvényeknél van 6 bázisponttal, míg például a kötvények adásvételéhez kapcsolódó költségek már 22 bázispontot tesznek ki. Ennél is magasabb, 0,32% a díja annak, ha hedge fundba is allokálnak pénzt a vizsgált intézményi ügyfelek, míg a magántőke-befektetések tranzakciós költsége közelíti az 50 bázispontot.