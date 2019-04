Sosem volt még ilyen hatalmas az árnyékbankrendszer

Portfolio Tanácsadó Központ - A jövő lehetőségei itt kezdődnek. Vagyon - profi megoldások

"Az árnyékbankoknak titulált intézmények hozzájárultak a válsághoz azzal, hogy egzotikus befektetéseknek és kockázatos adósoknak hiteleztek, melyek bedőltek, amikor a subprime-jelzáloghitelezés összeomlott" - kezdi drámai beszámolóját a CNBC. Hozzáteszik: ezekre a vállalatokra kevésbé szigorú feltételek vonatkoznak, mint a hagyományos bankokra, így általában kockázatosabbak is.A DBRS kötvényminősítési cég a Pénzügyi Stabilitási Testület adataira alapozva megállapította, hogy 2017 végéig 75%-kal nőtt az "árnyékbankok" eszközállománya a 2010-es értékről. A legnagyobb részét ennek még mindig az Egyesült Államok adja, 15 000 milliárd dollárral, míg Kínában jelentős növekedés után 8000 milliárd dollárra hízott az egyenleg.Az "árnyékbankok" szektorán belül a legnagyobb növekedést a hedge fundok és befektetési alapok adták, 130%-ot növekedett az eszközállományuk 2010 óta, 36 700 milliárd dollárra. A nem banki pénzügyi intézmények, mint a biztosítók és nyugdíjalapok is 61%-ot nőttek, 185 ezer milliárd dollárra - az nem derül ki, hogy ennek pontosan mekkora szelete minősül árnyékbanki tevékenységnek. Közben a hagyományos bankok eszközállománya alig 35%-ot növekedett, 148 000 milliárd dollárra.Az árnyékbankok terjedésére már a JP Morgan vezére is felhívta a figyelmet, viszont hozzátette: még nem lát rendszerszintű kockázatot. A DBRS is megjegyzi, hogy a kollektív befektetési eszközök (vagyis befektetési alapok és ehhez hasonló eszközök) még segítenek is puffert képezni a piaci kockázatokkal szemben, amíg a kiáramlást kordában tudják tartani.