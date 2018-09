Súlyos hibákat tárt fel a jegybank az ír alapoknál - Túlszámlázzák az ügyfeleket

Portfolio Tanácsadó Központ - A jövő lehetőségei itt kezdődnek. Vagyon - profi megoldások

Az ír jegybank az alapkezelők körében lefolytatott vizsgálata jelentős szabálytalanságokat tárt fel a szolgáltatóknál, ezek többsége az ügyfelek túlszámlázásához köthető. Az eredmények szerint ugyanis az ír alapkezelők magasabb sikerdíjat számláznak ki az ügyfeleknek, mint az indokolt lenne, ezért a jegybank arra kérte a piaci szereplőket, hogy novemberig írásos megerősítést adjanak arra, hogy a mostani, sikerdíjra vonatkozó számításaikat érdemben átnézték, és ha szükséges, javították.A felügyeleti szerepet is betöltő jegybank többek között olyan hibákat tárt fel, miszerint egyes alapok a sikerdíjak a bruttó és nem a nettó vagyonra vetítették, holott európai szabályok szerint ez utóbbi a helyes, ugyanis a bruttó vagyonból még nincsenek levonva a vagyont és hozamot terhelő díjak és költségek.Volt olyan alap, ahol a sikerdíjat egy, az alap számára irreleváns benchmark alapján számították ki, illetve előfordult, hogy több referenciaindexet is meghatároztak, de nem volt pontosítva, melyik alapján számították a sikerdíjat.A jegybank kifogásolja továbbá azt a gyakorlatot is, miszerint az országban bejegyzett alapok negyede a sikerdíjat havi alapon számítja fel, 18%-uk félévente, holott a felügyelet szerint a helyes elszámolást az éves alapú jelentené.