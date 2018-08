Szénné égették a magyar befektetők pénzét: 25% bukó két nap alatt

Portfolio Tanácsadó Központ - A jövő lehetőségei itt kezdődnek. Vagyon - profi megoldások

A török líra árfolyama gyakorlatilag a 2008-as válság óta folyamatosan gyengül a dollárral szemben, az esés azonban idén igazán felgyorsult, a múlt héten pedig valósággal szétverték a török fizetőeszköz árfolyamát. Csak múlt pénteken több mint 15%-ot gyengült a deviza a zöldhasúval szemben, a mélyrepülés pedig hétfőn is folytatódott, mielőtt tegnap újra venni kezdték a török fizetőeszközt, visszaemelve árfolyamát a pénteki szintre.

A devizapiacokkal kapcsolatos negatív hangulat a tőzsdékre is átterjedt, de nem olyan mértékben, mint ahogy azt a líránál látni lehetett. Pénteken a Borsa Istanbul 100 Index 2,3%-ot esett, majd hétfőn újabb 2,4%-kal került lejjebb, mielőtt kedden 2%-ot emelkedett, ahogy kezdtek megnyugodni a kedélyek.

túlfűtötté vált a török növekedés,

Erdogan elnök nem hajlandó kamatokat emelni vagy a növekedést hűteni,

a 2016-os puccskísérlet óta a politikus folyamatosan építi le a jogállamiságot az országában, rongálván ezzel a törökök kapcsolatát nyugati diplomáciai és kereskedelmi partnereivel,

a piac nem bízik Berat Albayrak, a török pénzügyminiszter rátermettségében, akit sokak szerint azért neveztek ki a posztra, mert Erdogan veje,

Erdoganék az árfolyamválságot külföldi spekulánsok támadásának tartják és erre a kommunikációra további eladással reagáltak a kereskedők,

Andrew Brunson amerikai lelkész letartóztatása miatt folyamatosan romlik a kapcsolat az USA és Törökország közt - Donald Trump már szankciókat is kiszabott az ázsiai országra.

A líra haláltusáját egyébként főleg az okozta, hogyA líra árfolyamválságát természetesen a Magyarországon kezelt befektetési alapokon keresztül a magyar befektetők is megérezték.Az Aegon és az OTP alapkezelői is kezelnek olyan alapokat, melyek közvetlenül török eszközökbe fektetnek, ezek az Aegon Istanbull és az OTP Török Részvény alapok; előbbinek forintos és lírás, utóbbinak forintos és eurós sorozatai elérhetők.A líra összeomlása különösen megviselte a forintban és euróban denominált eszközöket, melyek csak múlt pénteken több mint 10%-ot veszítettek értékükből. A lírában denominált Istanbull sorozat "csak" 4%-ot esett, viszont a líra árfolyamveszteségét ebben az esetben is mindenkinek pluszban el kell szenvednie, aki nem Törökországban költi el ezt a pénzt. Hétfőn folytatódott a vérengzés: a forintban denominált alapok értékéből újabb 15-16% olvadt el egy nap alatt, ami azt jelenti, hogy a török alapokba fektető magyar ügyfelek több mint 24%-ot veszítettek a pénzükből két nap leforgása alatt.A forintos alapok egyéves teljesítménye egyébként -48%-tól -56% - a BAMOSZ legfrissebb adataiból a keddi korrekció még nem látszik.

Ezek az alapok egyébként intézményi sorozatukkal együtt 5 milliárd forintot kezelnek, ami komoly visszaesés az egy évvel ezelőtti, 8,4 milliárd forintos értékhez képest. A vagyoncsökkenés egyébként főleg az árfolyamcsökkenésnek tudható be.A török pánik természetesen nemcsak a törökországi befektetőket viselte meg, hanem kiterjedt más feltörekvő piacokra is, így a feltörekvő (és hazai) piacokon befektető magyar alapokra is.Az idén eleve rosszul teljesítő magyar részvényalapok különösen rosszul viselték a líragyengülést, ahogy a befektetők adták a magyar részvényeket, de náluk is gyengébben teljesített az Amundi magyar kötvényalapja, az Equilor afrikai alapja és az OTP egyes feltörekvő piaci, aktívan kezelt alapjai, vélhetően magasabb török kitettségük miatt.

Voltak viszont olyan alapok a feltörekvő (és hazai) piacokon, melyek kifejezetten ütésállónak bizonyultak: az orosz piacon befektető alapok, így az Aegon és az OTP orosz alapjai 1,21 és 0,7%-ot emelkedtek csütörtökről hétfőre virradóan, 19 és 16%-ra feldolgozva ezzel éves hozamukat.Jól teljesített a zivataros napokon a Generali ázsiai részvényalapja, az OTP prémium ügyfeleknek fenntartott Trend óvatos vegyes alapja és több hazai ingatlanalap, valamint az MKB régiós részvény és az Aegon lengyel kötvényalapja is.

A jövőre nézve elmondható, hogy vannak olyan befektetési szakemberek, akik szerint a török líra és a török eszközök túladottá váltak, így érdemes lehet most török befektetési jegyeket vásárolni. Valószínűbb viszont, hogy időszakos, kisebb felpattanásokra számíthatunk csak, melyeket komolyabb visszaesések követnek, hiszen a líra durva gyengülését kiváltó okok hosszú távon nem fognak megszűnni, sőt, Erdogan elnök nagy valószínűséggel további intézkedéseket tesz majd hatalmának növelésére és az ország iszlamista irányba való eltolására (legalább retorikai szinten), melynek eredménye bel- és külpolitikai instabilitás, befektetői bizonytalanság lesz.