Szigorú szabállyal vet véget egy népszerű befektetési megoldásnak az EU

Először is érdemes tisztázni, hogy a pénzpiaci alapok között megkülönböztetünk állandó és változó nettó eszközértékű pénzpiaci alapokat, utóbbi esetben a nettó eszközértéket mindig az aktuális árfolyam határozza meg. Ilyenek egyébként a magyar pénzpiaci alapok is.Előbbi esetben ugyanakkor a nettó eszközérték állandó (például egy euró, egy dollár, stb.), így ha a befektetési tevékenység eredményeképp az eszközértéke emelkedne, akkor a többletet kifizetik az ügyfeleknek, ha viszont csökken, akkor úgy próbálják a negatív hozamot ellensúlyozni, és ezzel fenntartani az állandó eszközértéket, hogy annak arányában a befektetők kezében kevesebb befektetési jegy lesz az alapból. Ez a gyakorlat a 'share cancellation' vagy 'share destruction', aminek most az ír és luxemburgi felügyeleti szervek véget vetnének.Az ír központi bank írásban kérte a pénzpiaci alapok kezelőit, hogy küldjenek tervet arra vonatkozóan, hogy a jövőben hogyan tudnák elkerülni a részesedéstörlést. Hasonló lépésre szánta el magát a luxemburgi felügyelet is, amely arról tájékoztatta a pénzpiaci alapokat, hogy többé nem használhatják ezt a módszert az eszközérték állandó szinten tartásához.A módszert egyébként a meglévő alapok esetében a januárban életbe lépő EU-s pénzpiaci rendelet sem teszi majd lehetővé, ezt az Európai Bizottság erősítette meg. Korábban, mivel a rendelet nem tért ki külön a share cancellationre, bíztak abban a piaci szereplők, hogy megmarad megoldásként ez a lehetőség, de nemrég az Esma levele is egyértelművé tette, hogy a módszer nem lesz kompatibilis az új rendelettel.A pénzpiaci alapokat érintő új rendeletről legutóbb itt írtunk: