Ügyfélpénzek milliárdjai ragadnak bent rendre egy befektetésben, amivel nem tudnak mit kezdeni

Két év telt el a Brexitről szóló népszavazás óta, de a nyíltvégű ingatlanalapok problémája azóta sem oldódott meg. Amikor a britek a kiválás mellett döntöttek, a 15 milliárd fontnyi vagyont kezelő ingatlanalapok kénytelenek voltak felfüggeszteni a kereskedést a nagy befektetői roham és az emiatt keletkező likviditáshiány hatására.Azóta már sokszor mentek az ötletelések arról, hogyan kellene megváltoztatni a nyíltvégű ingatlanalapokra vonatkozó szabályokat, de múlt hónapban a londoni felügyelet arra jutott, hogy elhalasztja az alapokra vonatkozó változtatások kidolgozását, mivel a szélesebb pénzügyi szektorra kell elsősorban fókuszálnia a Brexit miatt.Vannak olyanok, akik szerint a hatóságoknak nem szabadna halogatni az ingatlanalapokkal kapcsolatos döntést, ilyen az ingatlanalapok szövetsége is a briteknél, akiknek tanulmánya szerint be kellene szüntetni a napi visszaváltási lehetőséget az ingatlanalapoknál, hiszen a kereskedelmi ingatlanok értékesítése akár hónapokat is igénybe vehet.Szabályozás ide vagy oda, úgy tűnik, a befektetők emlékeznek a két évvel ezelőtti történtekre, a legnagyobb három brit ingatlanalapnak ugyanis máig nem sikerült teljesen visszanyernie azt a pénzt, amit a népszavazást követően a felfüggesztés alatt elvesztett.