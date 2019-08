Új forradalmár dúlja fel a bankok piacát - itt a Revolut szteroidokon?

Portfolio Tanácsadó Központ - A jövő lehetőségei itt kezdődnek. Vagyon - profi megoldások

Egy csomó menő fintech egy tető alatt

a költségvetés-tervezésben is segít, vagyis nyilvántartja és értelmezi azt, hogy a kártyáról mikor, milyen célra költ a tulajdonos.

is segít, vagyis nyilvántartja és értelmezi azt, hogy a kártyáról mikor, milyen célra költ a tulajdonos. Cashback-kártyaként is funkcionál, vagyis az appon keresztül költött összegek egy részét visszatéríti a szolgáltató . A visszatérítés 1% és csak előre meghatározott boltoknál lehet elkölteni a pénzt ahhoz, hogy erre jogosultak legyünk.

. A visszatérítés 1% és csak előre meghatározott boltoknál lehet elkölteni a pénzt ahhoz, hogy erre jogosultak legyünk. Az appon belül ráadásul bankközi árfolyamon tudunk devizát váltani , akár a Revolutnál vagy a Transferwise borderless számláján.

, akár a Revolutnál vagy a Transferwise borderless számláján. Visszamenőlegesen lehet változtatni azon, hogy melyik kártyánkról vonja le a pénzt az app . Vagyis ha például a hitelkártyánkról akarunk költeni, de véletlenül a debit-kártyánkkal fizettünk, az alkalmazásban be lehet állítani, hogy kezelje úgy a tranzakciót, mintha eleve a hitelkártyával fizettünk volna.

. Vagyis ha például a hitelkártyánkról akarunk költeni, de véletlenül a debit-kártyánkkal fizettünk, az alkalmazásban be lehet állítani, hogy kezelje úgy a tranzakciót, mintha eleve a hitelkártyával fizettünk volna. Ennél a fintechnél is van lehetőség díjmentes készpénzfelvételre , betéti kártyák esetén havi 10 ATM-felvétel ingyenes (utána 0,5 font vagy euró), hitelkártyák esetén pedig 200 fontig / euróig díjmentes havonta a felvétel, utána 2%.

, betéti kártyák esetén havi 10 ATM-felvétel ingyenes (utána 0,5 font vagy euró), hitelkártyák esetén pedig 200 fontig / euróig díjmentes havonta a felvétel, utána 2%. A Curve egyébként amellett, hogy saját állítása szerint "katonai biztonság mellett" védi az apphoz hozzárendelt kártyákat, 100 ezer fontig biztosítást is ajánl, ami akkor fizet, ha a kártyahasználó netán csalók áldozata lesz.

A "Blue" (vagyis kék) számlának nincsen rendszeres díja és számlavezetési díja, viszont elég limitált az, hogy mire költhetünk vele. Például 0,65%-ért lehet AmEx kártyáról feltölteni, a díjmentes vásárlás felső limitje 500 font havonta, míg az idegen devizás ATM-készpénzfelvétel havonta 200 fontban limitált.

számlának nincsen rendszeres díja és számlavezetési díja, viszont elég limitált az, hogy mire költhetünk vele. Például 0,65%-ért lehet AmEx kártyáról feltölteni, a díjmentes vásárlás felső limitje 500 font havonta, míg az idegen devizás ATM-készpénzfelvétel havonta 200 fontban limitált. A Black (fekete) számla havi 9,99 fontba vagy euróba kerül, itt évi egy díjmentes cserekártyát is kapunk, AmEx-kártyáról 1000 fontig díjmentes a feltöltés, a költés limitje pedig 15 000 font / év, a külföldi devizában való készpénz felvét pedig 400 fontban limitált 30 naponta.

számla havi 9,99 fontba vagy euróba kerül, itt évi egy díjmentes cserekártyát is kapunk, AmEx-kártyáról 1000 fontig díjmentes a feltöltés, a költés limitje pedig 15 000 font / év, a külföldi devizában való készpénz felvét pedig 400 fontban limitált 30 naponta. A Metal (fém) számla havi 14,99 fontba kerül (vagy éves 150 fontba), itt 50 font pótolni a kártyát, ha netán elhagyjuk, viszont díjmentesen lehet feltölteni, évente 60 000 fontot lehet róla költeni díjmentesen, és havi 600 fontig lehet külföldi ATM-ből pénzt felvenni.

Mit tud a konkurensekhez képest?

Már 250 millió dollárt ér a Curve, egy londoni fintech-startup, melynek fő hívószava, hogy ad egy appot, melybe feltölthetjük az összes bankkártyánkat, majd egy MasterCard-kártyát, mellyel úgy fizethetünk, hogy a tranzakció előtt meghatározzuk, az appba feltöltött kártyák közül melyikkel akarunk fizetni.Ezen kívül a Curve kiegészül még egy csomó más, "menő" szolgáltatással, melyeket a legjobban szárnyaló lakossági fintechcégeknél többnyire külön-külön érhetünk csak el:A kártyás vásárlás 500 fontig díjmentes havonta, ezután 2% sztenderd ügyfelek esetén, "fizetős" ügyfeleknél 15 000 és 60 000 font az éves limit.Három "csomag" érhető el a Curve-nél, attól függően, mennyit fizetünk be a rendszerbe:A kártyával egyébként nem mindenhol lehet fizetni: blokkolják például a kaszinókat, az eszkort / randiszolgáltatásokat, a masszázst, a televíziót, a befektetéseket és más prepaid-kártyákat is.A Curve komoly konkurenciát jelent akár a Magyarországon egyre népszerűbb Revolutnak, akár a Transferwise Borderlessnek, viszont mindegyik cég szolgáltatása sajátos előnyökkel rendelkezik, az árazás pedig több esetben is elég hasonló:

Még kicsi biznisz

Látható, hogy a Curve pénzátutalásra nem alkalmas, míg a devizaváltás limitje is alacsonyabb, mint a riválisoknál, viszont egy csomó plusz szolgáltatást is kínálnak, ami a Revolutnál és a Transferwisenál nem elérhető.A Curve alkalmazása a vállalat adatai szerint, viszont ügyfélbázisának körülbelül 70%-át britek adják.A Curve-öt egyébként 2015-ben alapították, 2018-ig béta fázisban volt az alkalmazásuk.Körülbelül 500 ezer felhasználójuk van, számításaik szerint év végén érhetik el az egymillió felhasználót.A vállalat egyébként egy hónapja zárt le sikeresen egy 50 millió dolláros forrásbevonási kört, a pénzből további terjeszkedést akarnak lebonyolítani Európán belül, jövőre pedig Amerikában is el akarnak indulni.

A Curve most 250 millió dollárt ér elemzők szerint, ezzel még egy elég a fintechek közt is csak közepes méretűnek számít, míg az egymilliárd dollárt érő Revolut vagy a 3,5 milliárd dollárt érő Transferwise mellett eltörpül.

Források: TechCrunch