Vagyonokat spórol meg a befektetőknek az árháború

Korábban a nagyobb díjcsökkentéseket az indexkövető alapoknál lehetett látni, most viszont a jelentősebb csökkentéseket az aktívan kezelt részvény és kötvényalapok viszik véghez. Ez utóbbi nem meglepő, miután a gazdasági válság óta jelentős pénzek áramlottak az aktívan kezelt alapokból a passzív alapok felé.A Morningstar adatai szerint már kisebb díjcsökkentések is jelentős vagonokat spórolhatnak meg például az amerikai befektetők számára. Tavaly azzal, hogy a vagyonnal súlyozott alapkezelői díjak 0,56%-ról 0,52%-ra csökkentek, a befektetők mintegy 4 milliárd dollárt spóroltak meg. Ez a 8%-os díjcsökkenés volt éves alapon a legmagasabb, amióta a Morningstar 2000 óta gyűjti az adatokat az alapok költségeiről.2009 eleje óta a részvényalapok által felszámított alapkezelői díjak 0,87%-ról 0,59%-ra csökkentek az ICI adati szerint. A Morgan Stanley részvényelemzői szerint a szektor az eddiginél is nehezebb időszak előtt áll, főként a kisebb vagyont kezelő szolgáltatók, amelyeknél az alapkezelői díjból származó bevétel a következő években látványos csökkenésnek néz elébe.