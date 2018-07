Válság ide vagy oda, tíz év alatt duplázott a népszerű befektetés

Portfolio Tanácsadó Központ - A jövő lehetőségei itt kezdődnek. Vagyon - profi megoldások

az Efama legfrissebb jelentése szerint. Ezzel a UCITS alapok és alternatív befektetési alapok nettó vagyona 10%-kal nőtt az előző évhez képest, 2007 óta pedig összesen már 95%-os vagyonemelkedésről beszélhetünk (az idei első negyedéves számokkal lent részletesebben is foglalkozunk).

Az idei év már rosszabbul indult

Nemcsak kezelt vagyon, hanem nettó értékesítés tekintetében is rekordnak számított a 2017-es év, miutántavaly. Ezzel 2008 és 2017 között a UCITS és alternatív befektetési alapok összesen 3727 milliárd eurónyi friss tőkét gyűjtöttek, ami a kezelt vagyon növekedésének 54%-át tette ki, a fennmaradó rész pedig az alapok árfolyam-felértékelődésének tudható be.A UCITS alapok esetében a tanulmány kiemeli, hogy a siker főként a határon túli keresletnek köszönhető. Tavaly év végére a határon túl is értékesített UCITS és egyéb alapok a teljes tortának a 42%-át tették ki kezelt vagyon tekintetében, ami 10 évvel ezelőtt még csak 36% volt.Kitérnek arra is, hogy: 2017 végén a kezelt összvagyon 78%-a ezekhez az országokhoz volt köthető, ahol a kezelt vagyon minden esetben meghaladja az ezermilliárd eurót. Ez az öt országTovábbi érdekesség, hogya tavaly év végi állapotok szerint, ez az arány 2008-ban 9,3% volt.Világszinten a befektetési alapokban kezelt vagyon 44,3 ezer milliárd euróra nőtt 2017-ben, ami éves 7%-os növekedésével szintén rekordnak számít. A nettó értékesítések 2552 milliárd eurót tettek ki, szemben a 2016-ban mért 1175 milliárddal.Ezzel Európa a második legnagyobb a kontinensek között a befektetési alapok kezelt vagyonát nézve, piaci részesedése 35%-ot ért el 2017-ben. A legnagyobb piac továbbra is az USA-é 46%-kal.Ahogyan a magyar befektetési alapoknál, úgy az európai társaiknál sem indult túl jól az idei év, az Efama legfrissebb statisztikái szerint. Ezen belül a UCITS alapok kezelt vagyona 0,6%-kal 9669 milliárdra, az alternatív befektetési alapoké pedig 0,4%-kal 5872 milliárdra esett vissza.Az alapok iránti kereslet is gyengébb volt, mint tavaly ugyanekkor, az első negyedév végén a UCITS és egyéb alternatív alapok 222 milliárd eurónyi tőkét gyűjtöttek össze Európában, míg 2017 első három hónapjában ugyanez a szám 266 milliárdot tett ki. Az alapkategóriák közül egyedül a részvényalapok mutattak érdemi keresletnövekedést egy év alatt, a pénzpiaci alapok és kötvényalapok tőkegyűjtése már nem ment ilyen jól, előbbi kategória az első három hónapban nettó tőkekiáramlást könyvelhetett el.