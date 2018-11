Vészjósló jelek a brit ingatlanpiacon - Vagyonokat veszthet a lakosság

Portfolio Tanácsadó Központ - A jövő lehetőségei itt kezdődnek. Vagyon - profi megoldások

Egyre mélyül a válság a bevásárlóközpontok, utcák és bevásárlóparkok piacán az Egyesült Királyságban, ezek pedig a portfólió egy jelentős részét teszik ki olyan ingatlanalapokban, amelyek lakossági ügyfelek számára is megvásárolhatók. A britek két legnagyobb ingatlanportfóliója, az M&G Property Portfolio és az L&G UK Property portfóliójának 40, illetve 20%-a van ilyen retail ingatlanokba fektetve.A brit alapkezelőket tömörítő szövetség szerint 2018 első három negyedévében a kisbefektetők összesen nettó 402 millió fontot tettek ingatlanalapokba, az alapok népszerűsége tehát attól függetlenül töretlen, hogy egyre több jel mutat egy súlyosbodó ingatlanpiaci válság felé.Ezzel kapcsolatban figyelmeztet most a Fidelity is, az alapkezelő szerint a brit lakossági ingatlanok értéke 20-70%-os értékvesztést is elszenvedhet a közeljövőben, részben a bérleti díjaknál várható 10-40%-os csökkenés miatt. A Jefferies szakértője szerint is 20% körüli ingatlanáresés várható jövő év végéig. Hasonló véleményen van a Barclays, amely szerint a retail ingatlanok értéke jövőre több mint 11%-ot, azt követően pedig további közel 11%-ot eshet.A Fidelity becslése szerint a brit tőzsdén kívüli ingatlanportfóliók 41%-át teszik ki a retail ingatlanok, miközben ez más nagyobb piacokon 20-25%-ot tesz ki. Mindezekből a lakossági befektetők a nagy brit ingatlanalapokon keresztül részesülnek, amelyekben a lakossági vagyonok súlya 20%-tól akár több mint 50% is lehet.Egyelőre a magyarhoz hasonlóan a brit ingatlanalapok is jól teljesítenek, az M&G Property az elmúlt egy évben 6%-ot, az L&G UK Property közel 8%-ot hozott a Morningstar adatai szerint.