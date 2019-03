Visszafordíthatatlan károkat okozhat az alapkezelőknek, ha megvalósul az MNB terve

Kadocsa Péter, az Aegon Alapkezelő vezérigazgatója is részt vesz a lakossági állampapírok kiszorító hatásáról és a befektetési alapok jövőjéről szóló beszélgetésben a Portfolio holnapi IWS konferenciáján. Részletek itt: ÁTTEKINTÉS

Ebből kifolyólag azt gondoljuk, hogy a tranzakció alapú forgalmazói jutalék egy meglehetősen szélsőséges elképzelés. És ha már szélsőségekről beszélünk, sokkal jobban el tudnám képzelni azt, ha a nyugat-európai gyakorlathoz hasonlóan semmilyen ösztönzőt nem lehetne fizetni, illetve semmilyen jutalékot, szolgáltatási díjat nem fizetnének az értékesített termék után a forgalmazók számára a terméket előállítók (alapkezelők).

Az ÁKK célja alapvetően az, hogy a készpénz és a látra szóló betétek állományát próbálja aktivitásra bírni a lakossági állampapírok piacán, elsősorban ezeken a területeken látja a forrását, nem pedig a befektetési alapoknál. A befektetési alapoknál látható stagnálás ráadásul kettős módon valósul meg: az ingatlanalapok történelmi magasságokban vannak, 1800 milliárd körül, ami a befektetési alapokban kezelt vagyon 30 százaléka, miközben az értékpapíralapok állománya folyamatosan csökken.Hol leszünk öt év múlva? Bízom benne, hogy nem fog csökkenni a befektetési alapok állománya. A lakossági megtakarítások szépen növekedtek az elmúlt időszakban, csak ezt lefölözte az ÁKK a lakossági termékeivel, amelyeket még attraktívabbá szeretne változtatni a jövőben. Valószínűleg az ő dominanciája meg fog maradni a piacon. A másik ellenszelet pedig az adta eddig, hogy a kockázatmentes hozamok nagyon alacsonyak tudtak maradni, miközben a lakosság számára jóval magasabb kockázatmentes hozamok voltak elérhetőek a lakossági állampapírokkal. Ezt a hozamot mi kockázattal tudjuk meghaladni, de ez a többlethozam nem volt mindig elégséges ahhoz, hogy eléggé attraktív legyen a lakossági állampapírokhoz képest a befektetési alap. Ebben reményeim szerint változás várható a közeljövőben, a kockázatmentesen elérhető hozamok emelkedésével várhatóan csökkenni tud az egyik szembeszél. Az pedig, hogy a lakosság készpénzállományát jobban aktivizálják, még a befektetési alapok számára is jól jöhet.Ez egy hatalmas kérdőjel előttünk, aminek nagyon jelentős hatása lehet a piacra. A MIFID 2 szabályozta az ösztönzőket, amelyeket az MNB próbált ajánlásokon keresztül értelmezni a piac számára. Első megközelítésben elfogadhatónak tartotta az MNB azt, hogy a forgalmazók az alapkezelők számára egy szolgáltatást nyújtanak, amiért cserébe mi fizetünk nekik. A MIFID 2 első évében így viszonylag változatlan maradt a forgalmazó és az alapkezelő kapcsolata. Ugyanakkor egy tavaly év vége felé született ajánlásában pontosítani kívánta az MNB az ösztönzők fogalmát, ami egy hatalmas fordulatot jelentett, hiszen az állományalapú díjakat immáron nemkívánatosnak tartotta.Zajlanak egyeztetések ennek az ajánlásnak a végleges szövegezésével kapcsolatban. Piaci információk alapján az látszik, hogy a tranzakció alapú megközelítést preferálná a felügyelet. A szakma úgy látja, hogy nem tűnik indokoltnak pusztán azt mondani, hogy csak a tranzakciókhoz kapcsolódnak költségek egy befektetési alap érétkesítésekor. Hiszen egy befektetési alap nem egy konkrét lejáratra megvásárolt termék, amivel a vásárlónak a továbbiakban semmilyen konkrét feladata nincs. Tehát nem csak magát a tranzakciót kell segíteni, hanem az egész életét végig kell követni, az ügyfelet segíteni kell a befektetési életciklusában vagy az élethelyzetéhez kapcsolódóan.

Visszaszorulnának az olyan független alapkezelők, akik nem tartoznak egy adott bankcsoporthoz. Ha tehát megvalósulna az elképzelés, egyenlőtlenebbé válhatna a piac.

Amennyiben a jelenlegi, valamivel több mint egymillió magyar önkéntes pénztári tag 4-5 milliós tömeggé válna, az biztosan nagyobb növekedési pályára állítaná a szektort.

Várhatóan nem lesz olyan kedvelt ez a termék, mint eddig volt, hiszen az ügyfelek egy jelentős része az azonnali likviditás illúziójával vásárolta meg ezeket az alapokat.

A múlt év még a legtapasztaltabb portfoliómenedzserek számára is rendkívül nehéz időszak volt, de a pofonokból fel kellett állni. Önbizalmat megerősítve kell előremenni, mert jól csinálják a dolgukat, de amikor minden ennyire szembefúj, akkor nehéz.

Ez esetben egy teljesen tiszta, transzparens rendszer alakulna ki, ahol mindenféle költség fedezetét az ügyféltől kellene a forgalmazónak vagy a szolgáltatónak beszednie, amibe beletartozik mindenféle tranzakciós és/vagy állományalapú díj is. Na, ez lenne egy igazán piacsemleges megoldás.Igen. Ez nyilván egy hatalmas változás lenne, ezzel az ötletemmel valószínűleg nem vagyok népszerű a forgalmazók körében, hiszen a teljes költségtranszparencia lehet, hogy hirtelen sokként érné az ügyfeleket, vagy a nyilvánosan vállalt költségek élesebb versenyhelyzetet teremtenének a szolgáltatóknál, ami középtávon a szolgáltatási díjak csökkenéséhez vezetne. Ez az ügyfél szempontjából jó dolog, de a szolgáltatóknak nehézséget jelentene.A forgalmazók számára elvileg költségsemleges, hiszen azt a szolgáltatási díjat, amit most az alapkezelőtől kap, az ügyféltől kell elkérnie. De ezt még mindig egy jobb megközelítésnek tartom, mint a tranzakció alapút. Amellett, hogy nemcsak a tranzakcióhoz kapcsolódnak költségek, folyamatos tranzaktálásra ösztönzi a szolgáltatókat, ami egy ideálisan összeállított portfólió esetében egyáltalán nem célszerű.Attól tartok, hogy nem egyenletesen csapódna le az alapkezelőknél ennek terhe, hanem visszamozdulna a piac egy olyan irányba, ahol a csoporton belüli forgalmazók és alapkezelők sokkal rugalmasabban tudnak elszámolni a csoporton belül keletkező jövedelmekkel.Az MNB javaslatát mintha a lengyel nyugdíjpillér ihlette volna, és ha ezen a szemüvegen keresztül nézem a javaslatot, akkor sok pozitívumot látok benne. A lengyeleknél olyan ötletek húzódnak meg a rendszer mögött, amelyek abba az irányba mutatnak, hogy a jóléti szolgáltatást nyújtó pillérek egy nagyobb növekedési pálya előtt állnak. A lengyel modellben azt látjuk, hogy a munkáltatókat kötelezik arra, hogy a munkavállalóknak számlát nyissanak. Egy munkavállalónak nagy könnyebbséget jelenthet, hogy nem kell aktív lépéseket tenni ahhoz, hogy bekerüljön egy harmadik pilléres nyugdíjrendszerbe, hanem ez kvázi alanyi jogon megtörténik. Ha a munkáltató emellett elkezd kiegészítő vagy egyéb pénzeket fizetni, akkor pedig ösztönzi őt is arra, hogy vegyen részt az öngondoskodásban.Ez egy lehetőség lenne számunkra is, akik önkéntes pénztári vagyonokat kezelünk. Kiolvasható a javaslatból ugyanakkor az is, hogy a költségterhelést próbálja megfogni a szabályozó. A piaci szereplők pedig értelemszerűen nem örülnek annak, amikor hatósági módon beleszólnak az árképzésbe. Ugyanakkor, ha a szektor egy nagyobb növekedési pályára áll, akkor viszonylag alacsonyabb díjterhelés mellett is megfelelő helyzet teremtődhet mindenkinek. Így olcsóbban tudnánk szolgáltatni a pénztárak, és az ügyfeleknek is jobb, ha nagyobb kezelt vagyon felett őrködnek.Azt fontos hangsúlyozni, ahogy az a javaslatban is szerepel, hogy az MNB nagyon fontos szereplőnek tartja az önkéntes pénztári szektort a nyugdíjcélú öngondoskodásban. De ami ennél is fontosabb, hogy ez egy olyan hosszú távú megtakarítási forma, ahol a stabilitás, a kiszámíthatóság a lehető legfontosabb dolog, a hozamnál is lényegesebb. Az ügyfél, aki erre az útra lép, tudja, hogy amikor 30-40 év múlva nyugdíjba megy, ez a pillér ugyanilyen formában meglesz, és pontosan így fog működni. Ha bármilyen változás történik, és az inkább a stabilitás, a növekedés, a javítás irányába mutat, akkor az példaértékű lépés.Így van, ezért fontos lenne, hogy ha hozzányúl a kormányzat ehhez a szektorhoz, azt az emberek egy pozitív dologként éljék meg. Az analógia sajnos megvan a fejekben, így aztán jó lenne, ha az állam is megerősítené a döntéseivel, hogy ez egy hosszú távon támogatott és jó terv.Nagyon kevesen vitatkoznának azzal, hogy a befektetési alap likviditásának összhangban kell lennie a mögöttes eszközök likviditásával. Ezzel még az ingatlanalapok kezelői is egyetértenek. Különösen akkor, ha ezeket a szabályokat visszamenőlegesen nem kell alkalmazni, tehát akik a korábbi feltételekkel jutottak hozzá ezekhez az alapokhoz, azok a korábbi feltételekkel is tudják visszaváltani őket. Hogy miért lép az MNB? Nem volt triviális, hogy ezt hogyan kellene megoldani, az összhangot hogyan kell megteremteni. Valószínűleg bíztak abban, hogy ezek a folyamatok nem fognak ilyen extrém módon lezajlani, de végül ez történt: 1800 milliárd áramlott olyan alapokba, amelyek döntő részben kereskedelmi ingatlanokba fektetnek, ami szokatlan folyamat. Az MNB-nek be kellett avatkoznia, hiszen láttuk azt, hogy a 2008-as válság következtében az ingatlanpiac úgy ki tudott száradni, hogy komoly gondokat okozott az azonnali likviditású ingatlanalapok esetében, sőt, fel is kellett néhányat függeszteni. Hogy ez a lépés mit fog okozni?Elég, a belegondolunk abba, hogy egy intézmények számára készülő ingatlanalap milyen nehezen tud összegyűjteni néhány milliárd forintot, úgy, hogy egyébként az összes projekt részletesen, transzparensen bemutatásra kerül. Mindebből már lehet következtetni arra, hogy a lakossági befektetők biztos, hogy nem minden információ birtokában döntöttek ezen befektetés mellett, ami pedig egy olyan helyzet, ami komoly veszélyforrás is lehetne. Viszont így, hogy ez az összhang megteremtődik, azt gondolom, hogy nőni fog a tudatos befektetők köre az ingatlanalapokban, és legfőképpen azok veszik majd ezeket az alapokat, akik tisztában vannak a kockázatokkal is.Az ingatlanalapok kezelése teljesen más szakma. Mi értékpapírokkal foglalkozunk, befektetési célpontokat elemzünk, ami egy teljesen más munka, mint fizikai ingatlanokat vásárolni, fejleszteni, kiadni. Az Aegon csoportban léteznek ingatlanalapok, de ott is jellemző, hogy nem fizikai ingatlanokkal foglalkoznak, hanem közvetett ingatlanbefektetésekkel vagy tőzsdén jegyzett ingatlanbefektetésekkel.A biztonság és a likviditás a két alappillére ennek a meglehetősen bonyolult és összetett szabályozásnak, ami az EU-ban működő pénzpiaci alapokat szabályozza. Mi 20 éve kezelünk pénzpiaci alapot. Jelenleg a piac nem kifejezetten kedvez ennek az eszközosztálynak, hiszen lakossági ügyfelek számára rövid befektetési időtávval sokkal kecsegtetőbb befektetési lehetőséget jelentenek a magasabb hozamú állampapírok. Tehát a pénzpiaci alapok piaca beszűkül az intézmények vagy a lakossági papírokhoz hozzá nem férő, illetve elképesztően magas likviditásra számító ügyfelek felé. Bár ebben a pillanatban egy pénzpiaci alap nem a legattraktívabb befektetési forma, azt gondoljuk, hogy ez nem marad mindig így. Ezért döntöttünk úgy, hogy vállaljuk azt a megmérettetést, hogy átalakítjuk alapjainkat és megfeleltetjük őket ezeknek az elképesztően szigorú szabályoknak. A piac kétharmada nem így döntött, ők arra számítanak, hogy az ügyfeleik beérik azzal a biztonsági szinttel, amit korábban is hordoztak ezek az alapok. Mi pedig kivárjuk azt, amikor újra érdekes lesz ez az eszközosztály szélesebb rétegek számára is.Praktikusan tovább rontja az esélyeket, hiszen a lakosság számára már csak akkor izgalmas egy pénzpiaci alap, ha nagyon rövid időre kell valamiben tartania a pénzét. Ugyanakkor pénzpiaci alapban ma már 200 milliárd forint sincs, nem hiszem, hogy ez a pénzmennyiség annyira attraktív lenne az állam számára, hogy erre érdemes legyen külön terméket készíteni. Ugyanakkor azokat az ügyfeleket már meg lehet ezzel szólítani, akik nem akarják legalább hat hónapra befektetni a pénzüket, ezért inkább bankszámlán tartják megtakarításukat.Ha abból indulunk ki, hogy a Babakötvény mintájára egy csak a kincstárnál hozzáférhető, de nagyon hosszú távú elköteleződést igénylő, viszont kedvező kamatozású termékről lenne szó, akkor mérsékelt sikert jósolok ennek.Mindenképpen. 2018 nem az abszolút hozamú alapok éve volt, ami nem egy magyar sajátosság, a nemzetközi piacokon is ez volt a jellemző. Ennek viszonylag egyszerű a magyarázata: ha az eszközosztályok túlnyomó többsége mínuszos hozamot teljesít, akkor nehéz olyan kombinációt kitalálni, ami abszolút hozam esetén pozitív hozamot ad. Mindezt persze csalódást jelentett az ügyfelek számára. Az elmúlt 100 évben nem sok ilyen év volt, emiatt a következő várhatóan nem is ilyen lesz. A kockázatmentes hozamokban is várunk egy kisebb emelkedést, főleg az év második felére, ami önmagában emeli azt a szintet, ami kockázatmentes felülteljesítést kínálhat az ügyfeleknek.Az idei év nem indult rosszul, az abszolút hozamú alapok is jobban kezdték az évet, voltak lehetőségek a piacokon hozamot elérni, és a környezet is valamelyest kedvezőbb, mint a tavalyi volt. Ugyan a gyengülő növekedési kilátások továbbra is fennállnak, hol jobb, hol rosszabb hírek érkeznek, de a Fed kivárása mindenképpen pozitív jel volt a piac számára, hogy nem fogják ezt a kicsit gyengülő növekedést túlzott kamatemelésekkel megállítani. A múlt évet a geopolitikai kockázatok határozták még meg. Nem azt mondom, hogy most ezek eltűntek volna, de a piac mára pozitívabban ítéli meg a Brexit esélyeit, illetve a kínai-amerikai tárgyalások kimenetelét. Az abszolút hozamú alapkezelők is tanultak az elmúlt év nehézségeiből, úgyhogy mindenképpen jobb hozamokat várunk. Azt remélem, hogy visszatér ezeknek az eszközöknek a népszerűsége.A rövid távú szemlélet továbbra is elképesztően meghatározó a befektetők, de még a tanácsadók körében is: azt várnák el, hogy minden időtávon jól szerepeljenek az alapok, különben nehéz az ügyfeleket vagy akár a tanácsadókat meggyőzni arról, hogy ez a jó irány és a jó alap. Pedig amikor magasabb kockázatot vállalnak, tudniuk kell az ügyfeleknek, hogy az alapok teljesítményét nem egy év alapján kellene megítélni.Vannak változások, rengeteget dolgozott mindenki, a felügyelet, a forgalmazók, az alapkezelők, vannak komoly előrelépések, de áttörés nem született. Az, hogy több információ van, nem mindig segít, az amúgy is bizonytalanul mozgó ügyfél nem érzi magát magabiztosabban attól, hogy több információ áll a rendelkezésére, inkább csak még jobban elbizonytalanítja. Az, hogy több ezer soros Exceleket töltünk ki, ahol pontosan definiáljuk a termék jellemzőit, hogy megalapozott tanácsot tudjon adni a forgalmazó az alapokkal kapcsolatban, nem biztos, hogy egyelőre készpénzre váltható, és, hogy ez tényleges hasznot jelent a rendszerben. Előbb-utóbb ennek kellene bekövetkeznie, de jelenleg még a hátrányát látjuk.Ez a mérsékelt, de pozitív növekedés, illetve a dovish jegybanki környezet támogató lehet a kötvénypiacoknak, elsősorban a feltörekvő vagy high yield kötvényeknek, ahol a kockázatmentes feletti hozamfelárak attraktív hozamokat tudnak nyújtani. A feltörekvő piacoknak az óvatosabb Fed miatt nem erősödő dollár szintén kedvező. Összességében a feltörekvő kötvényekben hiszünk. Részvények tekintetében picit óvatosabbak vagyunk: amikor a növekedési kilátások romlanak, akkor egy óvatosabb Fed-reakció segítheti a piacot, amikor viszont kicsit jobbak a kilátások, újra beindulhat a félelem attól, hogy a monetáris politika fékezni fog. Itt tehát egy ingadozó piacot várunk, nem egyértelmű trendekkel, ugyanakkor értékalapú szemlélettel ezekben a hullámvölgyekben is lehet jó befektetéseket találni. De az óvatosság idén is indokolt lesz. Aktív kockázatkezelésre van szükség.