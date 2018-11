Warren Buffett az amerikai nagybankokra fogad

Portfolio Tanácsadó Központ - A jövő lehetőségei itt kezdődnek. Vagyon - profi megoldások

A Berkshire banki portfóliójában olyan intézmények vannak, mint az American Express, a Bank of America és a Wells Fargo. A szabályozó hatóságoknak kötelezően benyújtott adatok szerint 35,7 millió JP Morgan-részvényt vett a befektető, ami a bank részvényeinek 1,1%-át jelenti.A JP Morgannel a Berkshire által tartott pénzügyi intézmények száma 4-re nőtt. Az adatokból kiderül az is, hogy Buffett cége a PNC Financialben is több mint 6 millió részvényt vásárolt, de növelte részesedését a Bank of Americában, a US Bancoprban és a Bank of New York Mellonban is.A 207 milliárd dolláros részvényportfólióval bíró Berkshire szeptember végi állapot szerint 9,7 millió részvénnyel vágta vissza a Wells Fargóban lévő részesedését, mint ahogy az Oracle-ben, a Travelersben, a Walmartban és a Philips 66-ban is csökkentette a pozícióját.