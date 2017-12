10 hasznos tipp, amit tudnod kell az egészségbiztosításról

Portfolio Tanácsadó Központ - A jövő lehetőségei itt kezdődnek. Vagyon - profi megoldások

1. Cégre szabható csomag

2. Kinek adjuk?

3. Egyre jobb a magánegészségügyi szolgáltatók lefedettsége

4. Honnan tudjuk, kell-e a dolgozóknak?

5. Mennyi ideig tart a bevezetése?

6. Mi a cég dolga a szerződéskötés után?

7. Mi az alkalmazott feladata a bevezetés után?

8. Ki foglal időpontot?

9. Fontos a tájékoztatás!

10. Tapasztalatok

A céges egészségbiztosítási csomagok általában nem dobozos termékek, hanem az adott cégre szabható csomagok, amelyekbe a cég preferenciáknak megfelelő súllyal és ehhez tartozó árazással kerülhetnek bele az egyes szolgáltatástípusuk, a preventív vizsgálatok és az összegbiztosítás, illetve a különböző térítési limitek. Az AQ Anton kiemelte, hogy esetükben a Generali nagyon rugalmasan járt el a csomag összeállításakor. Novák József úgy fogalmazott, "nem egy divatos terméket akartak ránk erőltetni, hanem nyitottak voltak a módosításokra, így személyre szabott csomag alakult ki". A szolgáltatást és az összegbiztosítást is megfelelően súlyozták, a prevenciót és a szolgáltatásokat pedig nagyjából 70/30 százalék súllyal kérték a csomagba, így egy megfelelő ár/érték arányú szolgáltatást állítottak össze. A preventív szűrővizsgálatok között a magyar halálozási statisztikáknak és a világban megfigyelhető trendnek megfelelően onkológiai diagnosztikai vizsgálat is került.A menedzsment stratégiai céljainak megfelelően természetesen akár minden alkalmazottnak alapjuttatásként adható az egészségbiztosítás, más cégeknél jutalomként, extra juttatásként adják: például lojalitásprogram keretein belül a bizonyos ideje a cégnél dolgozóknak, vagy éppen a vezetői pozícióban ülőknek jár. Az AQ Antonnál például egy lojalitásprogamon belül a legalább 5 éve a cégnél dolgozóknak adják az egészségbiztosítást.A magánegészségügyi szolgáltató szektor - részben az egészségbiztosításnak, illetve az egyébként is növekvő keresletnek köszönhetően - elképesztő sebességgel bővül. Már nem csak Budapesten, hanem a legtöbb megyeszékhelyen és nagyobb vidéki városban is fellelhetők azok az egészségügyi szolgáltatók, amelyek helyben képesek biztosítani az ellátást illetve preventív szűrővizsgálatokat.A legegyszerűbb mód erre, ha transzparensen megkérdezzük az alkalmazottakat, szükségük lenne-e egészségbiztosításra, hogyan fogadnák, mint juttatást. Ugyanakkor az egész alkalmazotti bázis megkérdezése nélkül is jó indikációt adhat a menedzsmentnek, ha a témáról a háttérben beszélgetnek az alkalmazottakkal/csoportvezetőkkel. Utóbbi módszerrel valószínűleg nem teljes körű, viszont őszinte választ kaphat a kérdésre a cég vezetése.Az előkészítési és tárgyalási időszak több hónapig is eltarthat, egy 200 fős alkalmazotti bázisra szóló csomag "kiscsoportos" oktatással együtt 6 hónapot vett igénybe például az általunk megkérdezett AQ Antonnál. A szerződéskötés után célszerű egy konkrét bevezetési dátumot is meghatározni.Nagyon fontos a bevezetési fázis, vagyis az oktatás, amely helyben, a cégnél történik, a tájékoztató anyagok rendelkezésre bocsátása minden alkalmazottnak, illetve a kérdezz - felelek platform kialakítása. A biztosító kollégái ebben nagyon sokat tudnak segíteni. "Kiscsoportos oktatást kell elképzelni, mint a nyelvórákat, elutaztak Zalaegerszegre a biztosító szakemberei, és bemutatták a mi konkrét egészségbiztosítási konstrukciónkat" - mondta el lapunknak Novák József.A dolgozók kapnak egy kis plasztikkártyát, amely a szolgáltatás igénybe vételére jogosít fel, ezen szerepel egy telefonszám, azt kell felhívni, bármilyen gondjuk van. A nulladik fázis az állapotfelmérés, majd a szűrővizsgálatok eredményeinek kiértékelése alapján szervezik tovább a beteg útját.A biztosító diszpécsere foglal időpontot, segít megtalálni a legjobb/legközelebbi szolgáltatót az ügyfél igényeinek megfelelően és ő tartja a kapcsolatot az egészségügyi szolgáltatóval. Ha megvan az időpont, e-mailben, SMS-ben értesíti az alkalmazottat erről, és rugalmasan áthelyezik az időpontot, ha közbejönne valami.A menedzsment tudatos és célzott kommunikációja nagyon fontos az egészségbiztosítás bevezetésekor, illetve később is, amikor a rendszer már élesben működik. Ez többek között belső levelezéseken, belső kommunikációs platformokon, illetve akár személyes meetingeken és vezetői egyeztetéseken keresztül is történhet. Az alkalmazottaknak azt kell megtanítani, hogy egyrészt az egészségügyi adataikat a szolgáltatók bizalmasan kezelik, másrészt hogy az ő feladatuk a diszpécser felhívása, ha szolgáltatást szeretnének igénybe venni. Minden mást már a diszpécser intéz el az alkalmazott helyett.Az AQ Antonnál a visszajelzések pozitívak, a kollegák rászánják az időt a vizsgálatokra, és elmondásuk szerint figyelmet és valós szolgáltatást kapnak. Miután egyvalaki "átlépte a saját árnyékát" és igénybe vette a szolgáltatást, akkor átszakad a gát a többiek esetében is. Voltak olyan alkalmazottak, akiknél súlyos betegségre derült fény, és nagyon örültek annak, hogy még idejében kiszűrték a betegséget. Ezeket a tapasztalatokat megosztják egymással a kollégák, ami egyfajta bizalomerősítő hangulatot teremtett a cégnél a szolgáltatásnak köszönhetően.