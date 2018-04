CIB: az amerikai állampapírokon a világ szeme

"Az elmúlt hónap legjelentősebb tőkepiaci híre, hogy a 10 éves amerikai állampapír hozam 3 százalék fölé emelkedett. 3-3,5 százalékos sávban utoljára 2011 közepén volt ez az irányadó instrumentum, az elmúlt 7 év rendkívül nyomott hozamszintjeinek úgy tűnik a végére értünk. Ez a részvénypiacok szempontjából nem feltétlenül jelent rossz hírt, hiszen a lassan felfelé ívelő inflációs ütemeket az USA-ban elsősorban a gazdasági növekedés fűti, ami az eredményvárakozások szempontjából jó hír. Az S&P 500 részvényeinek jelentési szezonja ennek megfelelően rendkívül jól kezdődött. Bár jelenleg még a jelentési szezon közepe felé araszolunk, annyi már most kijelenthető, hogy a már rendkívül optimista (10 százalékot meghaladó éves növekedés) elemzői jóslatokat is túl fogják szárnyalni a céges teljesítmények, várhatóan 20 százalék körüli eredménybővüléssel zárnak.

A várakozásunk abból a szempontból visszaigazolódott, hogy a nagy növekedési rátájú technológia cégek papírjaiban (Facebook, Amazon, Netflix, Google, Apple) egyelőre nem álltak vissza az év eleji árszintek. A cégek problémái, például az adatkezeléssel kapcsolatos szabálytalanságok és az ebből következő potenciális büntetések, illetve a méretproblémák (az Amazon-nal kapcsolatban felmerülnek a trösztellenes szabályozások) mind hosszabb távon oldódhatnak csak meg. Ennek ellenére például a Facebook is kimagaslóan jól teljesített, 1,69-es egy részvényre jutó eredménye 25 százalékkal múlta felül az egy évvel korábbit. Az Amazon 3,27-es EPS/részvény mutatója pedig 160 (!) százalékkal haladta meg az egy évvel korábbit. Ha nem is az Amazon elképesztő ütemű eredménybővülését, de hasonlóan jó teljesítményt várunk a tech szektor többi szereplőjétől is.A fundamentumok szintjén tehát minden rendben van, a FED várhatóan májusban nem fogja 'megzavarni' a befektetőket egy újabb kamatemeléssel. Az emelés inkább a június 13-ai ülésen várható, ekkor nőhet 2 százalékra az USA alapkamat felső sávja. A június-júliusi időszakban az EKB is kénytelen lesz valamit mondani a szeptemberben véget érő QE programjáról. A gyors és lassú kivezetés (mennyiségi lazítási ütem csökkentés) két tábora közül mi inkább az előbbibe tartozunk. Bár az euróövezetben egyáltalán nincs inflációs nyomás, 1,5 százalék körül szóródnak a főbb inflációs mutatók, az európai kötvénypiacokon a még mindig nyomott hozamszintek lehetővé teszik a gyors kivezetést. (Abban az értelemben, hogy az EKB mennyiségi lazításának kivezetése várhatóan nem vezet majd a nagy adósságrátájú EMU tagországokban elviselhetetlenül magas, az adósság finanszírozást megnehezítő, hozam szintekhez a hosszú lejáratokon.)A 22 százalékos részvényarányt és azon belül a régiós, hazai valamint a fejlődő részvények 14 százalékos összsúlyát továbbra is megfelelőnek értékeljük, különösen annak a fényében, hogy a lassan emelkedő olajár inkább a fejlődő régiónak kedvez. A VIX index 18-as értéken áll, tehát maradt a magas volatilitás, ami a gazdasági ciklus ezen érett szakaszában egyáltalán nem szokatlan. A befektetők keze ilyenkor sokszor megremeg, de historikusan elemezve a helyzetet, érdemes ilyenkor is a kockázatos eszközökben maradni. A negatív híreket továbbra is elsősorban kötvény oldalon várjuk, ezért tartjuk 0 súllyal a hazai kötvény pozíciót."