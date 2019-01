CIB: egyértelműen lassul a növekedés

CIB Alapkezelő:"2019-ben a külső környezet egyértelműen lassul, minden elemzőintézet a globális növekedés visszaesésével, és ezen belül a külkereskedelem intenzitásának csökkenésével számol. Mind a Brexittel kapcsolatos bizonytalanság, mind a tovább húzódó amerikai-kínai kereskedelmi konfliktus ebbe az irányba mutat. Az adósságráták magas szintje, például Olaszországban vagy Görögországban, kemény korlátot jelentenek abban a tekintetben, hogy a fiskális politikáknak milyen mozgástere van a konjunktúra visszaesésének kompenzálására. A német növekedésnek a kínai lassulás szab határt, évek óta először 50 alá esett a német feldolgozóipari beszerzési menedzserindex januárban.

Ez a helyzet komoly kihívások elé állítja a jegybankokat. Az EKB esetében óriási dilemma, hogy mit kommunikáljon "forecast error″-os helyzetben. Egyre inkább úgy tűnik, hogy a jegybank tavalyi IV. negyedéves euróövezeti növekedési várakozásának jó, ha a fele összejött (0,4-et várt az EKB, ehelyett 0,2 százalék lehet a végleges adat, nem évesítve). Tulajdonképp minden elemző jóval alacsonyabb növekedést vár 2019-re is az euróövezetben, mint az EKB. Ha ez a tendencia folytatódik (országspecifikusan ugyan, de minden országban, növekedési probléma van az euróövezetben), hogyan lesz ebből a IV. negyedévben kamatemelés, illetve hogyan lesz ebből egyáltalán kamatemelés? A Fed a 2019-re korábban tervezett három-négy alkalommal végrehajtandó 25 bázispontos kamatemelési sorozatáról is szép lassan le kell, hogy mondjon. A kamatderivatívák piacán már egyáltalán nem áraznak emelést a következő két évben, igaz, csökkentést sem (egyelőre). Amennyiben az USA elkerüli a recessziót, ami a fő szcenáriónk, akkor a jelenlegi 2,5 százalékos szintről még jó ideig nem mozdul majd a dollár kamat.Ehhez képest hazánk, és általában véve az egész kelet-közép-európai régió relatíve jól áll. A 2018-as növekedési ütem kimagaslóan jó volt, a most rendelkezésre álló adatok alapján valahol 4,7 százalék körül alakult a bővülés üteme hazánkban. Az idei évben enyhe lassulás várható 3,5 százalék környékére, és 2020-ban további lassulással a 3 százalékos ütemre térhet át a gazdaság. A belső kereslet várhatóan továbbra is erős marad, amit a lakossági fogyasztás és beruházások magas szintje jelez. A lassulás a reálbérek, a beruházási aktivitás és a külső kereslet növekedési ütemének csökkenésével hozható összefüggésbe. A lakossági fogyasztás emelkedését elsősorban a hitelezési aktivitás növekedése fogja segíteni, mind a fogyasztási célú, mind a lakáshitelek volumenében erőteljes emelkedést hozhat az idei év. (A kedvezményes lakásáfa kivezetésével a lakásépítések volumene 2019-ben tetőzhet.) A fogyasztás bővüléséhez a korábban felhalmozott magas pénzügyi vagyon, illetve a lakásárindex ütemes növekedéséből adódó reál nettó vagyon hatása is nagy mértékben hozzájárul. A 2020-ig bekövetkező lassulás oka az EU által támogatott állami beruházások kifutása. Az utóbbi negatív tendenciákat igyekszik az MNB ellensúlyozni az új, fix kamatozású Növekedési Hitelprogrammal, kérdés, hogy erre valós igény lesz-e a gazdasági szereplők részéről.A leginkább galamb hozzáállású jegybankok - a lengyel, illetve a magyar jegybank - konvencionális eszközzel (alapkamat-emeléssel) leghamarabb csak 2019 végén szigoríthatnak, de ez egyre inkább a Fed és az EKB kamatpályáján múlik. Fő szcenáriónk szerint a Fed megáll/megállt a kamatemelések sorozatával (a jelenlegi 2,5 százalékos szintről nem emelkedik tovább az alapkamat), és az európai jegybankok kamatemelési tervei akár hosszabb időre is elhalasztódnak. A magyar hozamgörbe eleje a jelenlegi alapkamat szintjéig emelkedhet vissza az idei évben, a hosszú végén hasonló, kismértékű emelkedésre számítunk alapkamat-emelés nélkül is. Ez összességében még mindig enyhén kedvezőtlen kötvénypiacot eredményez, tehát a kötvény eszközosztály felülsúlyozásával várunk. A részvény eszközosztályban is inkább alacsony súlyt tartunk, és kivárunk, mert az említett lassulás részvénypiaci megingást is magával hozhat, amitől a relatíve jobb makro környezetben lévő BUX és CETOP indexek sem tudják várhatóan mentesíteni magukat.Jelen, a tőke és pénzpiacokkal kapcsolatos vélemény a CIB Befektetési Alapkezelő Zrt. marketingközelménye, az nem a befektetéssel kapcsolatos kutatás függetlenségének előmozdítását célzó jogi követelményeknek megfelelően készült, és nem érinti a befektetéssel kapcsolatos kutatás terjesztését megelőző kereskedésre vonatkozó tiltás."