CIB: fogós kérdéssel szembesülnek a befektetők

"A legfogósabb kérdés, amivel befektetőként szembesülhetünk az idei év elején, hogy az emelkedő kötvénypiaci hozamszintek árthatnak-e a részvény megtérüléseknek, annak ellenére, hogy alapvetően kedvező részvénypiaci klímában vagyunk. Ha historikusan vizsgáljuk, egyszerűen fogalmazva, a lassú és nem túl meredek hozamemelkedés kedvező a részvényeknek míg a hirtelen, meglepetésszerű hozam ugrásokra általában kedvezőtlenül reagálnak a tőzsdei árfolyamok, történjen az akár a hozamgörbe rövid vagy hosszú oldalán.

A diszkontált cash flow alapú értékeltségi modellekben az emelkedő USA 10 éves hozam vagy a német 10 éves hozam ceteris paribus alacsonyabb részvény árakat ad. Viszont, a tőzsdei cégek eredménytermelő képessége (EPS) ebben az időszakban folyamatosan nő, tehát a modellekben nemcsak a nevező nő hanem a számláló is. Közelebbről kell tehát megvizsgálni, hogy az EPS hatás fog e dominálni a következő időszakban, vagy az előbbi, a hozamemelkedés fogja inkább megijeszteni a befektetőket.Az Atlanta Fed nagyon megbízható GDP nowcast-ja (azonnali GDP előrejelző modellje) jelenleg 3,2 százalékon áll, tehát robosztus a növekedési ütem a tengerentúlon. Az euróövezeti PMI-ok szintén szolid, 2,7 százalék körüli növekedési ütemet jeleznek előre. Az első negyedéves jelentési szezon nem okozott csalódást, illetve Steve Mnuchin amerikai pénzügyminiszter adócsökkentési javaslatai is alkalmasak arra, hogy revitalizálják az USA gazdaságát. Elsősorban az offshore számlákon lévő nagyvállalati pénzek repatriálásának kedvezményes adókulcsa hozhat pozitív változást. Az Apple például már be is jelentette, hogy visszavásárlások és osztalék formájában emelt visszatérítésekhez juttatja a befektetőit, illetve 10 milliárd dollár értékben új beruházást is indít. EPS növekedés oldalon tehát jól állunk, nézzük meg mi a helyzet hozamgörbe oldalon.Az előző ajánlóban jeleztük, hogy a Fed idén is és az azt követő 2 évben is 3-3 kamatemeléssel jelentkezik, de az 5*5 éves forward kamatok (2,19 százalék) még nem mutatják, hogy a piac beárazta volna a 3 százalékra emelkedő Fed alapkamatot. Az inflációs folyamatokat tekintve véleményünk szerint a Fed-nek lesz igaza, ez alapján azt gondoljuk, hogy az amerikai hosszú hozamokban viszonylag könnyen bekövetkezhet hirtelen ugrás. Az európai hozamok visszafogottabban emelkedhetnek (a német 10 éves hozamszintet 1 százalék környékére várjuk 2018 végére a jelenlegi 65 bázisponthoz képest) illetve a fejlődő piacon is kontrollált mozgásokra számítunk.A fenti megállapítások eredője, hogy bár összességében jó részvénypiaci teljesítményre számítunk a felívelést több ponton megszakíthatja a februárihoz hasonló gyors hozamemelkedés. A februári korrekciót a részvénypiacon a kedvező fundamentumok miatt beszállási pontnak tekintjük, de óvatosak vagyunk, egyelőre csak 8 százalékkal növeljük a részvénykitettséget és csak a fejlődő piacokon. A fejlődő piacok mellett szóló érv a normalizálódó olajár, illetve a geopolitikai feszültségek csökkenése is (az Észak-koreai válság nem eszkalálódott tovább). A nyersanyag eszközosztályban tartjuk a 10 százalékos súlyt, a kötvény eszközosztályt továbbra is nulla súllyal szerepeltetjük. A részvény eszközosztály 14 százalékos súlyát 22 százalékra növeltük a pénzpiaci eszközosztály rovására."