CIB: mozogni kezdtek a kötvénypiacok

"A kötvénypiacok az elmúlt évekhez képest szignifikáns mozgolódásba kezdtek az év elején. Látványos emelkedést produkált az USA 10 éves hozam 2,40-ről 2,70 környékére, és hasonló megugrás volt a másik meghatározó hozamnál a 10 éves Bund hozamszintjénél is, 40 bázispontról 68 bázispontra növekedett. Bár az elmúlt 5 évben volt már 2-3 hasonló intenzitású hozamemelkedés és azok nem bizonyultak tartósnak, a mostani hosszú hozamemelkedést a jegybankok monetáris politikája indukálja. A Fed a tavalyi 3 kamatemelés után idén is 3 kamatemeléssel jelentkezhet, amivel a jelenlegi 1,5 százalékos kamat év végére 2,25 százalékra emelkedhet. Innen a rákövetkező 2 évben még további 3 emelés jöhet, amivel az alapkamat a 3 százalékos tetőt érheti el. Bár a piacon ez a Fed medián kamatpálya (dot projection) még nem árazódott be, az 5*5 éves forward kamat például még csak 2,5 százalékon áll, ez várakozásaink szerint folyamatosan emelkedni fog a következő időszakban. A piac egyre kevésbé mer majd a Fed-del szembe menni és az alapkamat emelésekkel párhuzamosan a hosszú hozamprémiumot (term premium) is rendbe rakják a befektetők, ami fájdalmas hozamemelkedést vetít előre a hozamgörbe hosszú végén. Az EKB egyelőre azon tanakodik, hogy a szeptember végén elvileg véget érő mennyiségi lazításnak hogyan legyen vége valójában. Jelenleg azon az állásponton vagyunk, hogy egy gyors 3 hónapos kivezetéssel végleg leáll szeptemberben az EKB az értékpapírok vásárlásával. A jegybankoknak azért érdemes ésszerű időben abbahagyni az élénkítést, hogy a mérlegeik fokozatos leépítésével, illetve az alapkamat emelésével újabb "puskaport" gyártsanak maguknak egy következő válság megfékezésére. Az a jegybank, amelyik felduzzasztott eszközállománnyal és nullához közeli alapkamattal vág neki a következő válság lemenedzselésének, tulajdonképpen eszköztelen marad (lásd ZIRP, zero interest rate policy). Az MNB - és tegyük hozzá a lengyel jegybank is - egyelőre a galamb hozzáállást tanúsítja ebben a változó környezetben, a magyar döntéshozók számos intézkedést hoznak (CIRS, MIRS tenderek, Jelzáloglevél vásárlások) a hozamgörbe emelkedésének megfékezésére.

A részvénypiacok töretlenül száguldanak tovább. Mind az S&P500 mind az MSCI World indexek a leghosszabb korrekció nélküli szakaszukba léptek (az 5 százalékos esést tekintve korrekciónak). Sőt, az utóbbi 30 év legerősebb kezdete volt részvények szempontjából az idei év. Ebben a környezetben egy bika piaci korrekciónak óriásira nőtt az esélye. Az ilyen 10-15 százalék körüli esés vételi lehetőséget jelentene és átlagosan 3-5 hónap alatt le is tudja dolgozni a piac, tehát alapszcenáriónk szerint, év végén korrekcióval együtt is szép megtérülést láthatnak majd a befektetők. Az egész évre éppen kétszámjegyű, 10 százalék körüli megtérüléseket várunk a főbb részvénypiacokon. Várakozásaink szerint a tavalyi évhez hasonlóan idén is a feltörekvő piacok vihetik a prímet.Mint az előző ajánlóban is említettük, sok évi gyengélkedés után már a nyersanyagokban is több fantáziát látunk az idei évben. A Brent januárban elérte a 70 dolláros árfolyamot, ami az utóbbi 3 év legmagasabb értéke volt. Ezt a rallyt egyrészt erős fundamentális tényezők támasztják alá, erős a keresleti nyomás, az OPEC jól menedzseli a kínálat kordában tartását. Emellett technikai tényezők is segítik az emelkedést, a hedging (jövőbeni termelési mennyiségek értékesítése előre) nyomás gyengül az olajtermelő országok részéről, ami a futures piacon kieső eladókat és ezzel együtt növekvő futures árakat indukál. Hasonló tendenciákat látunk az ipari fémek árutőzsde piacain is.A fentieknek megfelelően a nyersanyag eszközosztályban tartjuk a 10 százalékos súlyt, a kötvény eszközosztályt továbbra is nulla súllyal szerepeltetjük. A részvény eszközosztály 22 százalékos, átlagosnak tekinthető súlyát csak korrekció esetén szeretnénk tovább növelni, várunk a jó beszállási szintekre."