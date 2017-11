CIB: nem gyengül a jegybankok hátszele a következő pár hónapban

"Az előző ajánlásunkban megvalósított kisebb részvény súlyok egyelőre nem váltották be a hozzá fűzött reményeket, a szeptember végi októberi időszakban tapasztalt 2 500-2 575-ös S&P500 Index sáv felett vagyunk. A makro fundamentumok oldaláról és a jegybankok által biztosított hátszél továbbra is megvan, ezek közül az első nem is fog meggyengülni a következő negyedévekben. A problémát a jegybankok mérleg expanziójának szűkülése okozhatja a piacokon, illetve előre nem jelezhető, jelenleg csak kockázatok szintjén jelen lévő problémák okozhatnak riadalmat a befektetők körében. Ilyen a háborús konfliktusok kialakulásának esélye: az észak koreai helyzet egyelőre nem eszkalálódott tovább, de megjelent egy új probléma a Közel-Keleten. A szaúdi uralkodó házban az öreg Szalman király a hírek szerint lemond a trónról fia, Mohamed bin Szalman javára. Ezzel eldőlt, hogy a leendő szaúdi király lehet az ország történetének legfiatalabb uralkodója és egyben talán az utóbbi évtizedek legagresszívebb uralkodója is. Az elemzések szerint már a katari válság is Iránnal szembeni konfliktusnak volt tekinthető, a következő konfliktus, egy proxy háború lehet, első körben a libanoni Hezbollah ellen (Izrael nyílt vagy hallgatólagos beleegyezésével). Az ifjú herceg célja, tanácsadóival szembe menve, az, hogy Iránt minél hamarabb meggyengítse, amíg még annak fegyverkezési programja nem éri el azt a szintet, hogy uralkodó szerepre törhet a régióban. Ha bin Szalman trónra kerülése és az említett konfliktusok megvalósulnak az egy befektetési eszköznek, az olajnak mindenképp kedvezni fog. Csak az uralkodó váltással kapcsolatos hírekre, pletykákra 60 dollár közelébe szárnyalt a WTI árfolyama (jelenleg 58 dollár körül mozognak a jegyzések). Mindez egy másik eszközosztálynak a kötvény eszközöknek kifejezetten nem kedvez, a magasabb olajár magasabb alapinflációt és gyorsabban szigorodó monetáris kondíciókat vetít előre szerte a világban. Az MNB monetáris lazító intézkedései (negyedévente 300 milliárd forintos keretet biztosít a jegybank a bankok számára elérhető kamatswap ügyletekre; az MNB jelzáloglevél vásárlásai pedig leszorítják a hosszú lejáratú források költségét) egyelőre szembe mennek a külföldi nagy jegybankok szigorító intézkedéseivel, de amíg azok lazító programjai teljes egészében ki nem futnak (például az EKB esetében ez az időpont 2018. szeptember), addig csak csökkenő hátszéllel, nem pedig direkt szembeszéllel találkozik a magyar jegybank és átmenetileg tudja a magyar kamatpiacot mentesíteni a negatív hatások alól. A német 10 éves hozam például a jelenlegi 0,35 százalékos hozamszintjéről 0,9 százalék közelébe emelkedhet 2018 végére az elemzői konszenzus alapján.

Mint azt az előző ajánlókban jeleztük a részvénypiaci felívelés érett szakaszába lépett, kiemelkedőek az idei, de a hosszú távú (például 5 éves) megtérülések is a részvénypiacokon, ezért két lépcsőben csökkentettük a részvények arányát az ajánlott portfolióban. Az így elért 14 százalékkal alacsonyabb részvényarányt tartjuk és úgy tervezzük, hogy újra vásárolni csak korrekció után fogunk. Az alternatív befektetéseink súlyát egyelőre változatlanul hagytuk, mivel véleményünk szerint nagyobb volatilitást hozhat a következő időszak, illetve a nyersanyagok súlyához sem nyúltunk. Az eddigi mérsékelt szereplés után a nyersanyagok körében a következő hónapokban kifejezetten jó megtérülést várunk, az olaj mellett az általánosan jó növekedési környezetben az ipari fémek is jól teljesíthetnek. A kötvény befektetések súlyát az említett külső kockázatok miatt nullán tartjuk. "