Diófa: a sokak által várt korrekció megérkezett

Diófa Alapkezelő:"Október hónapban egyedül az EKB kamatdöntő ülését övezte nagyobb érdeklődés, mely során - az előző hónaphoz hasonlóan - nem változtatott a kamatszinteken a monetáris tanács, sőt Mario Draghi kommentárja is szinte megegyezett az előző havival: minden a vártnak megfelelően alakul és fenntartják az eddigi laza monetáris környezetet, miközben szorosan követik a piaci eseményeket. Minderre azonban rányomja bélyegét az Eurozóna lassulásával kapcsolatos hangok ismételt felerősödése, valamint az olasz költségvetési helyzettel kapcsolatos bizonytalansági tényező, mely katalizálta az európai részvénypiacok jelentős októberi esését. Az Európai Bizottság nem fogadta el az olaszok 2019-re vonatkozó költségvetési tervezetét, amire még korábban nem volt precedens az euróövezeten belül. Ráadásul Giuseppe Conte miniszterelnöknek a kommentárok szerint nincs "B-terve", nem akarnak változtatni az eddigi tervezeten, amire mintegy három hetük van. Elemzések szerint a megszorítások nem csökkentik, hanem tovább növelik az olasz államháztartás hiányát, ami természetesen az egész övezetre hatás gyakorol. Ha az eseményekkel kapcsolatos tőkepiaci értékítéletet szeretnénk tetten érni, akkor érdemes rátekintenünk a német és olasz állampapír hozamok közti különbözet emelkedésére.

Elemezve az októberi részvénypiaci turbulenciára és esésre ható tényezőket, mindenképpen a lassuló európai növekedést, a lassuló globális kereskedelmet és a potenciálisan emelkedő FED kamatpályát lehet kiemelni. Lényeges előrelépés az USA és Kína között zajló kereskedelmi csatározással kapcsolatban nem történt, de a félelmek tovább erősödtek, ugyanis a kínai gazdasági a növekedési lassulás jeleit kezdi mutatni. Az amerikai részvénypiac egyes indexei 10% körüli korrekción vannak túl, élen a korábban kiemelkedő technológia szektorral. A VIX volatilitás index bőven 20 fölötti értéke is nagyobb korrekcióról árulkodik. Egyes vélemények szerint a mostani esés teljesen természetes, a FED ennyitől még nem fog megijedni és változtatni a kamatpályán, ráadásul az elég jó USA gazdasági növekedés ennek a korrekciónak határt szab. Ez ellen az szól, hogy nem csak az amerikai piacok voltak érintve ebben a visszahúzódásban, hasonló vagy nagyobb mértékben estek az európai, japán és fejlődő piaci részvényárfolyamok is. ez globális jelenség. Ahogy eddig is, a feltörekvő piacokat érzékenyebben érinti a globális kereskedelem lassulása, nem is beszélve az emelkedő dollárkamatokról. A régiós részvénypiacok általánosságban felülteljesítőek voltak, de nem tudtak függetlenedni az általános negatív befektetői hangulattól. Összességében elmondható, hogy októberben beindult a korrekció a nemzetközi pénz- és tőkepiacokon. Vélhetően ez még nem jelent globális medvepiacot, de roppant sérülékeny szintekre csökkentek az árfolyamok.Az MNB szintén fenntartja a laza monetáris kondíciókat, habár a nemzetközi hangulat romlását látja, az infláció növekedését pedig egyszeri hatásoknak tudják be. Egyébiránt nem történt érdemi változás, ezért meglepetést sem okozott a Magyar Nemzeti Bank. Az EURHUF árfolyam továbbra is a korábbiakhoz mérten gyengébb tartományokban mozgott (322-325 közötti szinteken), de kisebb volatilitás mellett. A hazai állampapír hozamok 30-40 bázisponttal emelkedtek a nemzetközi hangulat és az olasz események hatására október első felében, melynek nagy részét sikerült "visszadolgozni" a hónap végére.Kiegyensúlyozott portfóliónkban nem változtatunk az eszközallokáción. Az alacsony súlyon tartott kötvénypiaci befektetésektől továbbra sem várunk kiemelkedő teljesítményt, míg a részvények, abszolút hozamú stratégiák és ingatlanpiaci befektetések aránya jelentős marad."