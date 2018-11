Diófa: Befulladt az emelkedési kísérlet. Lesz-e még idén "mikulás rali"?

Diófa Alapkezelő:"Az októberi kétszámjegyű tőzsdei eséseket követően a hónap végén pozitív fordulatot vettek a részvénypiacok, azonban a tőzsdeindexek októberi végi fellélegzés rövid életűnek bizonyult. A korábbi csúcsoktól jelentősen elmaradva újra lefordultak az indexek, és november végére az előző havi mélypontok közelébe estek vissza. Az utóbbi két hónap heves korrekciója letörölte az amerikai indexek február óta tartó emelkedését, az USA részvénypiacok november végén plusz nullás idei teljesítményt mutatnak. Az eurózóna részvénypiacok még gyengébb teljesítménnyel "büszkélkedhetnek", a német tőzsdeindex már év elejétől csökkenő trendben tartózkodik.

A részvénypiacok gyenge teljesítménye mögött - a magasabb amerikai kamatlábak és a gyenge európai konjunktúra mellett - elsősorban az USA-Kína közti kereskedelmi csatározást, illetve az ezzel kapcsolatos bizonytalanságot lehet kiemelni. Az eddig kivetett magasabb importvámok negatív reálgazdasági hatásai már tetten érhetők a kínai növekedési számokban is, nem véletlen tehát, hogy a kínai részvénypiacok hosszú ideje esésben vannak.Az, hogy a részvénypiacokon lesz-e év végi konszolidálódás, elsősorban az amerikai-kínai találkozó kimenetelétől függhet. A november végén kezdődő G20-csúcson ugyanis tárgyalóasztalhoz ülnek a felek, és amennyiben sikerül némileg rendezni a jelenlegi elmérgesedett helyzetet, úgy akár egy kisebb mikulás ralival is zárulhat az év.A részvénypiacokkal ellentétben a kötvénypiacokon novemberben némileg mérséklődtek a kockázatok. Az EU és az olasz kormány közti költségvetéssel kapcsolatos vitában közeledtek az álláspontok. Az amerikai jegybank novemberi ülése is a várakozásoknak megfelelően alakult. A FED nem hátrált meg az elmúlt hónapok piaci korrekciója miatt, ezzel azt üzente a befektetőknek, hogy a gazdaság továbbra van annyira erős, hogy elbírja a kamatemeléseket. A jegybank decemberben valószínűleg újabb 25 bázisponttal emeli az irányadó kamatlábat, viszont a jövő évi kamatemelési ciklus alakulása kérdéses lehet. Amennyiben az október elejétől több, mint harminc százalékot szakadó olajár tartósan a jelenlegi szintek körül stabilizálódik, úgy a piaci szereplők jelentősen csökkenthetik inflációs várakozásait.A hazai kötvénypiacon is az előbb említett hatások érvényesültek, az állampapírhozamok a nyár eleji szintekre estek vissza. Az MNB továbbra is tarthatja laza monetáris politikát, nincs indikáció annak szigorítására. Az egyébként is gyengébb európai növekedés, a stabil EURHUF árfolyam és a csökkenő olajárak szintén támogatják a jegybank jelenlegi politikájának fenntartását.A fentiek tükrében kiegyensúlyozott portfóliónkban a betétekből kis mértékben a hazai állampapírokba csoportosítunk át. A részvény eszközosztályban a globális trenddel szemben novemberben sokat emelkedő hazai részvényekből az amerikai részvényekbe súlyoztunk át."