Diófa: lendületben a részvénypiacok - De mi lesz a globális gazdasággal?

Diófa Alapkezelő:"Februárban mind a részvény, mind a kötvénypiaci kereskedést optimista hangulat jellemezte. A nemzetközi kockázatok enyhültek, a globális konjunktúrával kapcsolatos félelmek tompultak. A kínai gazdaságélénkítő intézkedések nyomán mérséklődtek a növekedés dinamikavesztése miatti aggodalmak is. A piaci szereplők továbbra is az USA-Kína közti kereskedelmi tárgyalások menetét és az amerikai jegybank, a FED monetáris politikájának alakulását figyelték árgus szemekkel. Februárban mindkettő tekintetében pozitív hírek érkeztek, így folytatódott az év eleji tőkepiaci erősödés.

Az amerikai-kínai kereskedelmi vitával kapcsolatban - valahányszor felerősödni látszottak az ezzel kapcsolatos piaci kételyek - az optimista tőzsdei hangulatot támogató, a tárgyalások kedvező alakulásáról számot adó nyilatkozatok láttak napvilágot. Az amerikai elnök bejelentette, hogy elhalasztja a kínai importot súlytó március 1-re időzített újabb importvámemelést.A monetáris politika tekintetében az amerikai jegybank kamatdöntő ülése érdemelt kiemelt figyelmet, majd a hónap végén a FED elnökének kongresszusi meghallgatására figyeltek a piaci szereplők. Jerome Powell ezúttal sem mondott olyat, amivel kibillentette volna a piacokat a komfortzónájukból. Sőt, a befektetők azt hallhatták, amit egy gyengébb globális növekedési környezetben hallani szerettek volna: az amerikai gazdaság egészséges, de a lefelé mutató kockázatok miatt a FED tartja a jelenlegi lazább monetáris politikát. Bár a jegybank kiemelte, hogy a kamatciklus alakulása továbbra is adatfüggő, a piacok pozitívan fogadták a "galamb" nyilatkozatot.Európában közben folytatódott a Brexit-sztori, újabb izgalmakat okozva azoknak, akik még figyelemmel követik az események alakulását. A tét viszont továbbra sem csekély. Amennyiben nem sikerül megállapodni a feleknek - a briteknek a britekkel és az EU-val -, úgy akár a feltétel nélküli kemény ("hard") kilépés is megvalósulhat komoly tőkepiaci turbulenciákat okozva. A kilépésről dönteni hivatott március 1-ei brit parlamenti szavazást várhatóan elhalasztják, így akár a hó végére (március 29) tervezett Brexit is csúszhat, amit az EU is hajlandó lenne elfogadni. Az általánosan pozitív tőkepiaci hangulat mellett az európai részvénypiacok is tudtak erősödni hó nap végén, pedig az egyes növekedési és konjunktúra mutatók jelenleg nem festenek pozitív képet az Eurózóna kilátásairól.Itthon sem telt eseménytelenül a február. Idén új elemekkel és támogatásokkal bővül a csok-program, ami további lökést adhat a lakáspiaci trendeknek, és tovább fűtheti a gazdasági növekedést. A hónap végén az MNB megtartotta szokásos kamatmeghatározó ülését. Az előzőnél némileg derűlátóbb nyilatkozatban a jegybank kiemelte, hogy bár a gyengébb globális konjunktúra miatt a lazább külső monetáris kondíciók a vártnál tovább maradhatnak fent, a hazai inflációs folyamatok erősödnek. Az MNB által követett adószűrt maginfláció emelkedése akár okot is adhat a monetáris szigorítás márciusi elindítására. A forint erősödését az is támogatta, hogy februárban két hitelminősítő is javított Magyarország kockázati besorolásán. Először a Standard & Poors's, majd a Fitch emelte egy-egy fokozattal a magyar adósosztályzatot.A nemzetközi kockázatok mérséklődése egyelőre indokolttá teszik portfóliónkban az előző hónapban jó időzítéssel megemelt részvénykitettség tartását. Az idei kétszámjegyű tőzsdei emelkedések viszont azt is jelzik, hogy a piacok már beárazhatták a pozitív hírek jelentős részét. A makrogazdasági mutatók egyelőre vegyes képet festenek a globális gazdaságról, és a kereskedelmi háborúval kapcsolatos események is bármikor gellert kaphatnak. A német autógyártással kapcsolatos amerikai elnöki kommentek arra utalhatnak, hogy egy sikeres kínai-amerikai megállapodást követően akár újabb frontot nyithat az USA elnöke.A konjunktúrakilátások javulás esetén ismét felerősödhetnek az inflációs várakozások, ami különös tekintettel az elmúlt hónapok globális hozamcsökkenését követően a kötvénypiacok tekintetében is óvatosságra int.Az alternatív befektetések, az ingatlan- és abszolút hozamú alapok diverzifikációs célból és a magasabb hozampotenciál miatt továbbra is nagy súlyt kapnak portfóliónkban."