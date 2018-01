Diófa: szépen zárult a január

"Nagy rallyt produkáltak a világ vezető részvényindexei januárban. A legnagyobb emelkedést a feltörekvő piacok és a főbb amerikai részvényindexek érték el, 6-8%-os mértékben. A jelentősebb európai részvényindexek kevésbé vették ki a részüket a rallyból a maguk 2,5-4,5%-os emelkedésével. Az európai piacok alulteljesítésének egyik legfőbb oka az euró dollárral szembeni további szárnyalása volt: az európai fizetőeszköz 3,15%-kal erősödött idén az amerikai dollárral szemben. A Trump adminisztráció ráadásul kifejezetten öröménak adott hangot a dollár gyengülését látva, eközben pedig az EKB a januári kamatdöntő ülése során nem változtatott a monetáris kondíciókon és az ülés utáni sajtótájékoztató során a robosztus európai gazdasági növekedést emelte ki. Így az erős európai fundamentumok következtében tovább nőttek a piaci várakozások az euró erősödésével kapcsolatban. Ezzel együtt Nyugat-Európával kapcsolatban továbbra is pozitívak vagyunk a folyamatosan javuló makrokörnyezet miatt. Az EKB folytathatna szigorúbb monetáris politikát, azonban Mario Draghi feltehetőleg mandátuma lejártáig a lazább monetáris politikai irányultságot fogja képviselni.

A régiós részvényindexek is kiváló teljesítményt nyújtottak. A közép-kelet-európai fundamentumokat továbbra is erősnek gondoljuk, a hazai bluechip részvényeket továbbra is tartjuk/felülsúlyozzuk.A decemberi kamatdöntő ülés alkalmával az irányadó monetáris kondíciókban és a nemkonvencionális eszközökben sem történt változás. A novemberben bevezetett nem-konvencionális eszközök pedig egészen január elejéig tudtak hatni a hosszabb magyar hozamokra, míg a januárban meghirdetett IRS tenderre is óriási kereslet mutatkozott. Ezt követően azonban korrekciót láthattunk a hazai állampapír-hozamokban, melyet katalizált a nemzetközi hozamkörnyezet alakulása is. így összességében a januári mélypontokról 30-40 bázispontos mértékű emelkedést tapasztaltunk. A januári kamatdöntő ülés után kiadott közleményből pedig nem az olvasható ki, hogy a jegybank szeretne szembe menni a globális kötvényhozamokkal hosszabb távon.Kiegyensúlyozott portfóliónkban a hosszabb magyar kötvénykitettséget csökkentjük(-3%), melyből a régiós részvénykitettségünk nagyságát növeljük. Az alternatív befektetések súlya - tekintettel az alacsony hozamkörnyezetre -továbbra is jelentős marad."