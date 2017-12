Egy hónappal a bevezetés előtt újabb fontos döntést jelentett be az EU

Portfolio Tanácsadó Központ - A jövő lehetőségei itt kezdődnek. Vagyon - profi megoldások

A döntés értelmében az európai bankok és tréderek továbbra is használhatják az amerikai kereskedési platformokat annak érdekében, hogy megfeleljenek a MiFID 2-es előírásoknak, sőt, az amerikai derivatív piacot szabályozó főhatóság is arra készül, hogy néhány EU-s kereskedési helyszínt mentesítsen az amerikai regisztrációs kötelezettség alól.A bizottság közleménye értelmében az európai kereskedők használhatják a legnagyobb amerikai derivatív és swap-platformokat, mint amilyeneket a CME Group vagy az Intercontinental Exchange működtet. Az EU dolgozik azon, hogy hasonló megállapodást tudjon elérni a részvénykereskedési helyszínek kapcsán is az USA-val, Svájccal és más országokkal.A bizottság szerint azért is fontos a mostani megállapodás, mert egy 542 ezer milliárd dolláros derivatív piacról van szó, a dollárban denominált swapügyletek magas állományuk miatt is fontosak a piac stabilitásának megőrzésében.Mindeközben a Deloitte is előállt saját felmérésével, amelynek eredményei szerint a kötvény és derivatív kereskedések egyre nagyobb volumenben terelődnek át a MiFID 2 életbe lépésével az elektronikus és más kereskedési helyszínekre a mostani OTC-piacokról. A Deloitte felmérése államkötvényekre, vállalati kötvényekre, valamint kamat-, hitel-és deviza derivatív ügyletekre terjedt ki. A szeptemberben készített kutatás alapján a legnagyobb mértékben a devizapiaci derivatív ügyleteknél lehet forgalomterelő hatása a MiFID 2-nek, a mostani 62%-ról 92%-ra nőhet az elektronikus és más kereskedési platformok forgalma az OTC tranzakciók kárára.