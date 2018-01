Egymillió százalékos hozam? - Kiverte a biztosítékot az EU új dobása

Portfolio Tanácsadó Központ - A jövő lehetőségei itt kezdődnek. Vagyon - profi megoldások

A Priips életbe lépésével a lakossági befektetési csomagtermékek esetében szélesebb körű tájékoztatást kell adni az ügyfeleknek a termék jellemzőiről, kockázatairól, a várható hozamokról és költségekről. Mindezekkel együtt a jövőbeni hozamokra több forgatókönyv megvalósulása esetén is fel kell tüntetni a lehetséges kimeneteket. Erről és a biztosítási piacon várható változásokról bővebben itt írtunk:Csakhogy a fentiek miatt egyes rövid távú befektetési termékeknél, ahol az ajánlott tartási idő egy nap,. Ilyen befektetés például a tőkeáttétellel működő tőzsdén kereskedett jegy, az ETN is.A piaci szakértők úgy vélik, hogy bár az elképzelés jó a Priipsnél, szerintük az ilyesféle hozamadatok feltüntetése az információs dokumentumban nagyon félrevezető az ügyfelekre nézve, maguk a termékértékesítő kollégák is arra figyelmeztetnek, hogy a félrevezető hozamok szabálytalan értékesítésekbe torkollhatnak.A strukturált termékek európai kibocsátóinak egyesülete már felszólította a felügyeleti szerveket és az Európai Bizottságot arra, hogy minél hamarabb foglalkozzanak az üggyel, hasonló lépésre sürget az európai alapkezelők szövetsége, az Efama is.